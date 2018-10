Novak Djokovic neemt de eerste plek op de wereldranglijst over van Rafael Nadal. De Spanjaard trok zich woensdag geblesseerd terug voor het Masters-toernooi in Parijs. De nieuwe lijstaanvoerder uit Servië mag zich na een kleine twee jaar weer de nummer één van de ATP-ranking noemen.

"Ik kreeg een paar dagen geleden last van mijn buik", zei Nadal woensdag op een persconferentie. "Vooral met serveren heb ik veel last."

"De dokter heeft me aangeraden niet te spelen. Het is jammer, maar ik moet zijn advies opvolgen om erger te voorkomen", aldus Nadal, die woensdagmiddag tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco had moeten spelen.

Djokovic haalde dinsdag wel de derde ronde in Parijs, door de Portugees Joao Sousa in twee sets te verslaan: 7-5 en 6-1. In de derde ronde ontmoet hij de Bosniër Damir Dzumhur.

De 31-jarige Serviër was twee jaar geleden voor het laatst de aanvoerder van de wereldranglijst. Op 6 november 2016 moest hij die plek afstaan aan Andy Murray. In totaal mocht hij zich al 223 weken de mondiale nummer één noemen. Alleen Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) en Jimmy Connors (268) stonden langer bovenaan.

Maandag - als de ATP de nieuwe wereldranglijst publiceert - zal Djokovic na een kleine twee jaar weer bovenaan staan. Hij moest in Parijs beter dan Nadal presteren om de Spanjaard van de troon te stoten.

Djokovic was in juni nog mondiale nummer 22

De 32-jarige Nadal was 196 weken lang de nummer één en voerde de ATP-ranking sinds 24 juni onafgebroken aan. Na de US Open in september, waar hij in de halve finales met een knieblessure opgaf, kwam de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar niet meer in actie.

Djokovic ondervond de laatste twee jaar veel hinder van een slepende elleboogblessure. In juni stond hij nog 22e op de wereldranglijst. Eerder dit jaar pakte hij op Wimbledon zijn eerste Grand Slam-titel sinds Roland Garros 2016.

Met de Cincinatti Masters, de US Open en Shanghai Masters won Djokovic de laatste drie toernooien waaraan hij deelnam. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar heeft zijn laatste negentien wedstrijden op rij gewonnen.

Nadal is niet de enige speler die zich woensdag terugtrok in Parijs. Ook Milos Raonic, die het tegen Roger Federer moest opnemen, zegde geblesseerd af.