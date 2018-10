Robin Haase is maandag ook bij het Masters-toernooi van Parijs gelijk in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Duitser Philipp Kohlschreiber: 7-6 (4), 4-6 en 2-6.

Haase moest na 2 uur en 8 minuten spelen de felicitaties overbrengen aan de speler die vier plaatsen hoger op de wereldranglijst staat dan hij (47 om 43).

Het is voor Haase al de vijfde opeenvolgende keer dat hij strandt in de eerste ronde van een ATP-toernooi. Eerder overkwam hem dat ook in Basel, Antwerpen, Tokio en Shanghai.

De laatste keer dat de kopman van het Nederlanse tennis zijn eerste partij op het hoogste niveau overleefde, was afgelopen zomer op de US Open. Daar was de tweede ronde het eindstation.

Haase begon nog goed tegen Kohlschreiber

Haase begon nog goed aan de wedstrijd tegen Kohlschreiber. Hij pakte de eerste set door in de beslissende tiebreak met 7-4 aan het langste eind te trekken.

De geboren Hagenaar slaagde er niet in om die lijn in het vervolg door te trekken en na het nipte verlies van de tweede set kwam hij er in de derde en laatste set al helemaal niet meer aan te pas.

Haase moest kwalificaties spelen om deel te mogen nemen aan het hoofdtoernooi in Parijs. Hij boekte daarin wel twee overwinningen.