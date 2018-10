Rafael Nadal en Novak Djokovic zijn in dubio over deelname aan een galawedstrijd in Jeddah. Vanwege de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vraagt Amnesty International de toptennissers om het land te mijden.

"Ik bemoei me niet graag met politieke zaken", zei de Serviër Djokovic zondag. "Het is ongelukkig dat Rafa en ik in deze situatie zijn beland."

De nummers één en twee van de wereld zijn uitgenodigd om op 22 december een galawedstrijd te spelen in het Koning Abdullah Stadion in havenstad Jeddah, waar ze strijden om de Koning Salman Bin Abdulaziz-trofee.

Khashoggi raakte begin oktober vermist. Zijn lichaam is nog niet gevonden, maar het openbaar ministerie in Saoedi-Arabië en veel westerse landen denken dat hij op het Saoedische consulaat in Istanboel is vermoord. De journalist stond bekend als een criticus van het Saoedische koningshuis.

"Op dit moment hebben we niet genoeg informatie en we moeten ons beter in de situatie verdiepen. Dan zullen we snel een beslissing nemen", aldus Djokovic.

"Mijn team staat in contact met mensen in Saoedi-Arabië. We zijn in gesprek om de situatie beter te kunnen begrijpen."

Ook Nadal twijfelt over duel in Saoedi-Arabië

Nadal zegde een jaar geleden al toe om in Saoedi-Arabië te komen spelen. Nu twijfelt de nummer één van de wereld of hij wel moet afreizen.

"Natuurlijk zijn we op de hoogte van de situatie. Het is verschrikkelijk dat een journalist om het leven is gekomen", zegt Nadal.

"Er moet daar binnen iets zeer ernstigs zijn gebeurd. We kijken hoe de situatie zich ontwikkelt en hopen dat alles snel duidelijk wordt."