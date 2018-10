Roger Federer is nog één toernooizege verwijderd van zijn honderdste. De 37-jarige Zwitser won zondag voor de negende keer in zijn carrière het toernooi in zijn geboortestad Basel.

Federer rekende in de finale van het indoortoernooi in twee sets en ruim anderhalf uur af met de verrassende Roemeense qualifier Marius Copil: 7-6 (5) en 6-4.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar heeft nu 99 toernooizeges op zijn lange erelijst staan. Zijn eerste boekte hij in februari 2001 in Milaan.

Federer was ook in 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015 en 2017 de beste in Basel, waar hij zondag voor de veertiende keer in de finale stond.

Copil biedt Federer goed partij

De 28-jarige Copil won op weg naar de finale van onder anderen de als derde geplaatste Marin Cilic en de als tweede ingeschaalde Alexander Zverev en hij bood ook Federer goed partij.

De nummer 93 van de wereld brak de Zwitser in de derde game, maar leverde drie games later zelf zijn opslag in. In de tiebreak werkte Copil twee setpunten weg, maar op de derde was het wel raak voor Federer.

De mondiale nummer drie kwam in de tweede set op een 1-4-achterstand, maar vervolgens won hij vijf games op rij en daarmee het toernooi.

Anderson wint ATP-toernooi van Wenen

Kevin Anderson won zondag het ATP-toernooi van Wenen. De Zuid-Afrikaan was in de finale te sterk voor de Japanner Kei Nishikori: 6-3 en 7-6 (3).

Met het veroveren van de titel verzekerde Anderson zich van deelname aan de ATP World Tour Finals, volgende maand in Londen. Eerder dit jaar veroverde de nummer acht van de wereld al de titel op het nieuwe ATP-toernooi van New York.

Nishikori verloor al zijn negende finale op rij. Zijn laatste titel dateert van begin 2016, toen hij de sterkste was in Memphis.