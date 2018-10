Elina Svitolina heeft zondag voor de eerste keer in haar carrière de WTA Finals op haar naam geschreven. De 24-jarige Oekraïense was in de finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi te sterk voor Sloane Stephens.

De 25-jarige Stephens won nog wel de eerste set in Singapore, maar de Amerikaanse pakte daarna nog maar vier games: 6-3, 2-6 en 2-6.

Svitolina boekte zo het grootste succes uit haar loopbaan. Ze won al wel twaalf toernooien op de WTA Tour, maar kwam op de vier Grand Slams nog nooit verder dan de kwartfinales.

De huidige nummer zeven van de wereld schakelde zaterdag in de halve finales na een lange driesetter Kiki Bertens uit: 7-5, 6-7 (5) en 6-4. Ze won al haar vijf partijen in Singapore, vier daarvan in drie sets.Door de zege passeert ze Stephens op de wereldranglijst: vierde om zesde.

Svitolina, die vorig jaar bij haar debuut in de WTA Finals strandde in de groepsfase, was eerder dit jaar ook de beste bij de toernooien van Brisbane, Dubai en Rome. Ze is bij de WTA Finals de opvolger van de Deense Caroline Wozniacki, die vorig jaar in de finale in twee sets van de Amerikaanse Venus Williams won.

Stephens begint goed aan vierde partij tegen Svitolina

Stephens, die op weg naar de eindstrijd van de WTA Finals ook ongeslagen bleef, had twee van haar vorige ontmoetingen met Svitolina gewonnen en de US Open-winnares van 2017 begon zondag ook goed aan haar vierde partij met de Oekraïense.

De Amerikaanse brak haar tegenstander direct in de tweede game, werkte in de rest van de eerste set vier breakpoints in haar eigen opslaggames weg en sloeg toe op haar tweede setpunt: 6-3.

Svitolina ging na de eerste set even van de baan af en begon vervolgens beter te spelen. Ze plaatste in de vierde game haar eerste break van de wedstrijd en pakte ook de volgende twee servicegames af van Stephens: 6-2.

De eerste drie games van de derde set duurden erg lang en zorgden voor de beslissing in de partij. Svitolina brak Stephens in de tweede game en werkte een game later drie breakpoints weg op eigen service (3-0). De Amerikaanse kwam nog wel terug tot 2-3, maar verloor daarna twee servicegames op rij en daarmee na 2 uur en 23 minuten de wedstrijd.

Svitolina mag 2,36 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) bijschrijven op haar bankrekening.