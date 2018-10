Robin Haase heeft zich zondag voor het Masters-toernooi in Parijs geplaatst. De Hagenaar was in de laatste kwalificatieronde in drie sets te sterk voor Malek Jaziri.

De 31-jarige Haase verloor de eerste set en kreeg in het derde bedrijf een matchpoint tegen, maar trok na twee uur en negen minuten alsnog aan het langste eind tegen de drie jaar oudere Tunesiër: 2-6, 7-5 en 7-5.

Zaterdag overleefde Haase ook de eerste ronde van de kwalificatie in Parijs door de Fransman Corentin Moutet in twee sets te verslaan: 6-2 en 6-1.

Haase, de huidige nummer 47 van de wereld, reikte vorig jaar tot de achtste finales in de Franse hoofdstad door de Amerikaan Steve Johnson en de Duitser Alexander Zverev uit te schakelen.

De Nederlander hoopt zich in Parijs te revancheren voor zijn teleurstellende resultaten van de laatste weken. Hij werd bij de ATP-toernooien in Tokio, Shanghai en Antwerpen al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het Masters-toernooi in Parijs begint maandag en duurt tot en met 4 november. Het wordt het laatste optreden van Haase dit seizoen.