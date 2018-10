Voormalig proftennisster Elise Tamaëla gaat volgend jaar het team van Kiki Bertens versterken. Tamaëla werkte dit jaar al met Bertens bij de toernooien van Miami en Charleston.

Raemon Sluiter blijft fulltime meereizen met Bertens op de WTA Tour. Tamaëla zal de 26-jarige Wateringse ongeveer bij de helft van de toernooien ondersteunen.

"We hebben een goed gevoel overgehouden aan de manier waarop Elise het coachen invulde in Miami en Charleston", aldus Sluiter tegenover De Telegraaf. Bertens schreef het toernooi in Charleston op haar naam.

"Elise is fysiotherapeute, maar een meerwaarde is natuurlijk dat ze waanzinnig veel van tennis weet. Dus ik krijg er ook een klankbord bij", zegt Sluiter.

Bertens is blij met de toevoeging van Tamaëla. "We hebben er nu een linkshandige bij", grapt ze. "Alles is nu gecoverd."

'Maar nu eerst op vakantie'

De 34-jarige Tamaëla, ooit de mondiale nummer 129, werkte eerder als coach van de Servische Aleksandra Krunic. Remko de Rijke, de vriend van Bertens, fungeert als de fysiotherapeut van de Nederlandse op de toernooien waar Tamaëla niet bij is.

Bertens sloot zaterdag haar beste seizoen tot nu toe af met een nederlaag tegen Elina Svitolina in de halve finales van de WTA Finals. De Wateringse wil volgend jaar op dezelfde voet verder gaan.

"Ik ga gewoon iedere dag weer werken om beter te worden. Maar eerst maandag op vakantie. Aan het strand, met een boek, en af en toe terugdenken aan dit jaar", aldus Bertens.