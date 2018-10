Roger Federer heeft zich zaterdag voor de veertiende keer in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Basel. De Zwitser was in de halve finales in twee sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 6-1 en 6-4.

Federer had slechts 1 uur en 5 minuten nodig om zich te ontdoen van de speler die zeventien plaatsen lager dan hij staat op de wereldranglijst (3 om 20).

De 37-jarige routinier neemt het zondag in de finale op tegen de Roemeen Marius Copil, die in de andere halve finale verrassend in drie sets afrekende met de Duitser Alexander Zverev: 6-3, 6-7 (6) en 6-4.

Zverev was in de eerste ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Robin Haase, de enige Nederlandse deelnemer in de Zwitserse stad.

Federer won thuistoernooi al acht keer

Federer won zijn thuistoernooi vooralsnog al acht keer. Hij mocht in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 en vorig jaar de beker omhoog houden.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar had geen kind aan Medvedev. Hij brak zijn tegenstander liefst vier keer en hoefde zelf maar één keer zijn opslag in te leveren.

Federer leek lange tijd zelfs op weg naar een monsterzege, maar hij liet Medvedev in de tweede set nog terugkomen van 5-1 tot 5-4, waarna hij het op serve alsnog afmaakte.