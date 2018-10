Elina Svitolina speelt zondag tegen Sloane Stephens in de finale van de WTA Finals in Singapore. De Amerikaanse plaatste zich daar zaterdag voor ten koste van de Tsjechische Karolína Plísková.

Eerder op de dag had de Oekraïense Svitolina zich in een thriller al van Kiki Bertens ontdaan: 7-5, 6-7 (5) en 6-4. Stephens had tegen Plísková eveneens drie sets nodig: 0-6, 6-4 en 6-1. Die stand stond na iets minder dan twee uur op het scorebord in Kallang.

Voor Stephens is het haar eerste finaleplaats op het prestigieuze eindejaarstoernooi. De Amerikaanse nummer zes van de wereld debuteert op het evenement voor de beste acht tennissters van het jaar.

Op weg naar de halve finales had de 25-jarige Stephens al haar wedstrijden in de rode groep gewonnen. Achtereenvolgens Naomi Osaka (7-5, 4-6 en 6-1), Bertens (7-6 (4), 2-6 en 6-3) en Angelique Kerber (6-3 en 6-3) verloren van de US Open-winnares van 2017.

Plísková strandde vorig jaar ook al bij de laatste vier, toen ze haar meerdere moest erkennen in de latere winnares Caroline Wozniacki. In 2016 was de groepsfase het eindstation voor de huidige nummer acht van de WTA-ranglijst.

Stephens profiteert van matig spel Plísková

Zaterdag leek de Tsjechische aanvankelijk hard op weg naar haar eerste finaleplek. Ze liet Stephens, die voor haar doen opmerkelijk veel onnodige fouten maakte, in de eerste set kansloos en gunde haar geen enkele game (0-6).

De Amerikaanse wist zich na een peptalk van haar coach te herpakken en knokte zich met 6-4 weer naast Plísková. Daarna leek het verzet van de steeds slechter serverende Tsjechische gebroken. Stephens profiteerde daarvan en trok de beslissende set in een half uur overtuigend naar zich toe: 6-1.

Zondag volgt het slotstuk van het vrouwentennisseizoen. Stephens speelde drie keer eerder tegen Svitolina en won twee van die onderlinge ontmoetingen, waaronder die eerder dit jaar in Montreal.