Kiki Bertens kan zichzelf naar eigen zeggen weinig verwijten na de nederlaag van zaterdag tegen Elina Svitolina in de halve finales van de WTA Finals. De Zuid-Hollandse verloor nipt na drie zenuwslopende sets: 5-7, 7-6 (5) en 4-6.

"In de eerste twee sets haalden we allebei een goed niveau en waren we aan elkaar gewaagd", begint Bertens haar verhaal tegenover het AD.

"In de derde set zakte ons niveau en begon ik slecht door me meteen te laten breken. Ik kreeg alsnog mijn kansen, maar ik maakte net te veel fouten. Tegelijkertijd kan ik niet zeggen dat ik superveel aan deze nederlaag kan doen."

Bertens was de eerste Nederlandse sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1995 die de halve finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi wist te bereiken, maar ze slaagde er dus niet in geschiedenis te schrijven door zich te plaatsen voor de finale.

De geboren Wateringse kreeg gelijk na de verliespartij tegen Svitolina vanuit allerlei hoeken te horen dat ze desondanks trots mag zijn op haar prestatie in Singapore, maar dat gaat er bij haar nog even niet in.

"Dit moet ik natuurlijk eerst nog even goed verwerken. Ik had echt zó ontzettend graag de finale gespeeld", zegt ze.

'Ik kon het tennis beter loslaten'

Bertens sloot met de halvefinaleplaats op de WTA Finals het jaar wel in stijl af. Zo won ze in de afgelopen tien maanden het hoog aangeschreven toernooi van Cincinnati en haalde ze de kwartfinales op Wimbledon.

"Het was halverwege al geslaagd omdat ik weer plezier had gevonden in de sport. Dat was ons enige doel, aanvankelijk", vertelt ze.

"Ik kon ook het tennis beter loslaten, in het leven buiten de baan. Maar wat er daarna gebeurde, met drie titels, een plek in de top tien en het halen van de WTA Finals, dat is onvoorstelbaar. Daar kan ik trots op zijn."

Bertens is dan ook van plan om voor het komende jaar niet veel veranderingen door te voeren en vooral op dezelfde voet verder te gaan met haar coach Raemon Sluiter.

"Het zullen kleine aanpassingen zijn. Verder ga ik gewoon iedere dag werken om beter te worden. Maar eerst maandag op vakantie. Aan het strand, met een boek, en af en toe terugdenken aan dit jaar."