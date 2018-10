Kiki Bertens is er zaterdag niet in geslaagd als eerste Nederlandse ooit de eindstrijd van de WTA Finals te bereiken. De Oekraïense Elina Svitolina bleek net iets sterker in een spannende partij in de halve finales van het eindejaarstoernooi in Singapore.

Na drie sets en 2 uur en 42 minuten spelen mocht de 24-jarige Svitolina zich finaliste noemen: 7-5, 6-7 (5) en 6-4. Zondag wacht een ontmoeting met Sloane Stephens, die in de andere halve finale in drie sets afrekende met Karolína Plísková: 0-6, 6-4 en 6-1.

De 26-jarige Bertens kwam net tekort tegen Svitolina, die op de WTA-ranglijst twee plekken hoger staat (zeven om negen). Onnodige fouten in de derde set braken de Nederlandse uiteindelijk op, waardoor de Oekraïense de partij in haar voordeel kon beslissen.

Bertens kan niettemin terugkijken op een uitstekend tennisseizoen. Ze begon het jaar als nummer 31 van de wereld, maar meldde zich onlangs voor het eerst in de top tien. Bovendien won ze de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoul en reikte ze tot de kwartfinales van Wimbledon. Aan haar deelname aan de WTA Finals houdt ze een cheque van 438.000 euro over.

Twee Nederlandse in halve finales WTA Finals

Bertens had zich vrijdag voor de halve finales geplaatst dankzij de opgave van Naomi Osaka. De Japanse winnares van de US Open gaf na één set geblesseerd op in hun onderlinge groepswedstrijd.

De Nederlandse profiteerde eerder ook al van een blessure van Simona Halep. De Roemeense nummer één van de wereld meldde zich af voor het eindejaarstoernooi, waardoor Bertens naar het evenement voor de beste acht speelsters van 2018 mocht. Daar won ze vervolgens haar eerste partij van de Duitse Angelique Kerber, maar verloor ze van Stephens uit de Verenigde Staten.

Brenda Schultz-McCarthy was in 1995 de eerste Nederlandse die tot de laatste vier doordrong bij de WTA Finals. Zij liep toen de finale mis door een nederlaag tegen de Duitse Anke Huber. In het verleden deden ook Betty Stöve en Tine Zwaan mee aan het prestigieuze toernooi, maar zij overleefden de groepsfase niet.

Bertens geeft eerste set weg met dubbele fout

In de eerste set ging het redelijk gelijk op en gaven Bertens en Svitolina elkaar weinig cadeau. In de vierde game leverde de Nederlandse haar opslag wel in, maar daar stelde ze direct weer een break tegenover, waarna beide speelsters hun servicegames behielden.

Bij een stand van 6-5 in het voordeel van Svitolina ging het echter alsnog mis voor Bertens. Twee games eerder wist ze nog een setpoint weg te werken, maar dit keer pakte ze slechts één punt op haar service en leverde ze de set in met een dubbele fout: 7-5.

Peptalks coach Sluiter sorteren effect bij pupil

Coach Raemon Sluiter kwam vervolgens de baan op voor een peptalk en die leek direct effect te hebben. Bertens begon de tweede set met een break en wist die voorsprong vol te houden.

Bij een stand van 3-5 liet ze op de service van Svitolina echter een setpoint liggen en in de daaropvolgende game liet ze er zelfs drie onbenut, waarop de Oekraïense de 5-5 op het scorebord kon zetten.

Een lovegame van Svitolina volgde, maar Sluiter wist Bertens andermaal te motiveren. Ze dwong een tiebreak af, waarin het 'minibreaks' regende maar de Wateringse de gelukkigste was. Een derde set moest daarom de beslissing brengen in het Singapore Indoor Stadium.

Uitslagen Bertens bij WTA Finals Angelique Kerber (Dui): 1-6, 6-3, 6-4

Sloane Stephens (VS): 6-7 (4), 6-2, 3-6

Naomi Osaka (Jap): 6-3, opgave

Elina Svitolina (Oek): 5-7, 7-6 (5), 4-6

Onnodige fouten breken Nederlandse op

Die begon Bertens niet al te best, want ze leverde direct haar opslag in. Die misstap maakte ze ook meteen weer ongedaan in een tweede game die een klein kwartier duurde, maar daarna plaatste Svitolina opnieuw een break op de service van de Nederlandse.

De bij vlagen zichtbaar gefrustreerde Bertens knokte vervolgens voor wat ze waard was, maar ze maakte veel onnodige fouten en slaagde er niet meer in om iets terug te doen. Na ruim 2,5 uur moest ze de felicitaties overbrengen aan Svitolina, die vorig jaar niet verder kwam dan de groepsfase van de WTA Finals.

Door de uitschakeling van Bertens, die voor het eerst haar opwachting mocht maken in Singapore, zijn er geen Nederlanders meer actief op het eindejaarstoernooi. Demi Schuurs werd in het dubbelspel al uitgeschakeld met haar Belgische partner Elise Mertens.