Roger Federer heeft zich vrijdag met grote moeite voor de vijftiende keer geplaatst voor de halve finales van zijn thuistoernooi in Basel. De 37-jarige Zwitser had drie sets nodig om de Fransman Gilles Simon te verslaan.

Na 2 uur en 36 minuten stapte Federer als winnaar van de baan tegen de nummer 32 van de wereld: 7-6 (1), 4-6 en 6-4.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar neemt het in de halve finales op tegen de als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas of de als zevende geplaatste Rus Daniil Medvedev.

Federer, die in 1998 voor het eerst meedeed in Basel en in 2000 voor het eerst de finale bereikte, heeft in zijn laatste vijftien deelnames in zijn geboorteplaats nu maar liefst veertien keer de halve eindstrijd gehaald. Alleen in 2003 lukte hem dat niet.

De Zwitser won het toernooi al acht keer (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 en 2017) en was ook vijf keer verliezend finalist (2000, 2001, 2009, 2012 en 2013).

Alexander Zverev plaatste zich eerder op vrijdag al voor de halve eindstrijd in Basel. De Duitse nummer vijf van de wereld rekende in de kwartfinales af met de als achtste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut (7-5 en 6-3) en treft nu de Roemeense qualifier Marius Copil.