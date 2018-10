Demi Schuurs is vrijdag in de kwartfinales van het dubbelspel bij de WTA Finals uitgeschakeld. De Nederlandse verloor met haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens in hun eerste partij in Singapore van Coco Vandeweghe en Ashleigh Barty.

De Amerikaanse Vandeweghe en de Australische Barty, als zesde geplaatst in Singapore, hadden iets meer dan een uur nodig om het als vierde ingeschaalde koppel Schuurs/Mertens te kloppen: 6-1 en 6-4.

Bij het dubbeltoernooi van de WTA Finals is er in tegenstelling tot het enkeltoernooi geen groepsfase. De acht koppels begonnen direct met de knock-outfase.

De 25-jarige Schuurs kent een zeer succesvol 2018. Geen tennisster boekte dit jaar meer toernooizeges in het dubbelspel dan de zeven van de Limburgse.

Schuur pakte in Hobart, Rosmalen en Wuhan de eindzege met Mertens. Ook was ze samen met Barty de beste in Rome en Montréal en won aan de zijde van Kiki Bertens het toernooi van Brisbane. Tevens zegevierde ze in Neurenberg met de Sloveense Katarina Srebotnik.

De oudere zus van Ajax-verdediger Perr Schuurs is door haar goede prestaties in 2018 op de wereldranglijst van het dubbelspel geklommen van de 45e naar de 7e plek.

Alleen tweede set spannend tegen Vandeweghe/Barty

Schuurs en Mertens wonnen vrijdag nog wel hun eerste servicegame tegen Vandeweghe en Barty, maar daarna werd het Nederlands-Belgische duo twee keer op rij gebroken. Na 24 minuten keek het tweetal daarom al tegen een 1-0-achterstand in sets aan.

Schuurs/Mertens gaf in de tweede set beter partij, brak Vandeweghe/Barty ook in de tweede game om op 1-1 te komen, maar een servicebreak op 3-3 werd het als vierde geplaatste koppel fataal.

Barty en Vandeweghe vormden geen vast koppel in 2018. Ze wonnen begin dit jaar wel het grote toernooi van Miami en schreven vorige maand de US Open op hun naam.

Bertens reikte eerder op vrijdag in het enkelspel tot de halve finales van de WTA Finals. De Nederlandse neemt het daarin zaterdag vanaf 10.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen Elina Svitolina.