Elina Svitolina is zaterdag de tegenstander van Kiki Bertens in de halve finales van de WTA Finals. De Nederlandse eindigde vrijdag als tweede in de rode groep, doordat Sloane Stephens ook haar derde partij won.

De als vijfde geplaatste Stephens rekende op het hardcourt in Singapore in twee sets en 1 uur en 42 minuten af met de als eerste ingeschaalde Duitse Angelique Kerber: 6-3 en 6-3.

De Amerikaanse won eerder dit toernooi in drie sets van Naomi Osaka (7-5, 4-6 en 6-1) en Bertens (7-6 (4), 2-6 en 6-3) en gaat als groepswinnaar door naar de laatste vier. Daarin treft ze de Tsjechische Karolína Plísková, die als tweede eindigde in de witte groep.

De Oekraïense Svitolina zegevierde in al haar drie duels in de groepsfase en neemt het in de halve finales als groepswinnaar op tegen Bertens. De Westlandse boekte eerder op vrijdag haar tweede zege bij de WTA Finals. Haar tegenspeelster Osaka gaf na één set op.

De 26-jarige Bertens speelde twee keer eerder tegen de twee jaar jongere Svitolina. Twee jaar geleden verloor de mondiale nummer negen op de WTA Elite Trophy van de Oekraïense (6-2, 4-6 en 2-6), dit jaar versloeg ze de nummer zeven van de wereld in Cincinnati (6-4 en 6-3).

Het duel tussen Bertens en Svitolina begint zaterdag om 10.00 uur Nederlandse tijd. De andere halve finale (Stephens-Plísková) begint om 13.30 uur. Door de nederlaag van Kerber ontbreekt de top vijf van de wereldranglijst bij de laatste vier van het eindejaarstoernooi.