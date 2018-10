Kiki Bertens is blij met het bereiken van de halve finales van de prestigieuze WTA Finals. Ze profiteerde vrijdag van de opgave van haar tegenstander Naomi Osaka in een partij waarin ze vanaf het begin goed spel liet zien.

Bij een 5-3-stand in het voordeel van Bertens liet Osaka zich behandelen aan een blessure. Ze probeerde het nog één game, maar verloor die kansloos en staakte vervolgens de strijd.

"Natuurlijk hoop je dat je een wedstrijd gewoon kan uitspelen en dat je tegenstander niet geblesseerd raakt, maar het is wat het is. Ik heb zelf prima gespeeld vandaag en dat is wat telt", aldus de 26-jarige Bertens tegen FOX Sports.

Haar start was beter dan in haar vorige twee partijen in de rode groep in Singapore. Tegen Angelique Kerber verloor ze de eerste set met 6-1 en tegen Sloane Stephens leidde een moeizaam begin ook tot verlies van de eerste set (7-6).

"Het was een goed begin en inderdaad beter dan de vorige wedstrijden. Mijn service liep ook goed. Ik ga nu uitrusten, me klaarmaken voor morgen en dan weer knallen. Tegen wie ik speel, maakt me helemaal niets uit."

De partij tussen Kerber en Stephens later op vrijdag bepaalt op welke positie in de groep Bertens eindigt. Afhankelijk daarvan staat ze in de halve finales tegenover Elina Svitolina of Karolína Plísková.

'Blessurebehandeling was lastig'

Na de eerste acht games ging US Open-winnares Osaka naar binnen om zich een aantal minuten te laten behandelen aan haar blessure. Bertens moest op de baan wachten en wist niet wat ze daarna kon verwachten.

"Dat is altijd lastig, zeker met iemand die agressief speelt als zij. Ik probeerde me gewoon te focussen en te doen wat ik moest doen", aldus de Nederlandse nummer negen van de wereld, die aanvankelijk niet wist dat Osaka niet fit was.

"Eigenlijk niet. Twee dagen geleden zag ik haar wel naar haar been grijpen tijdens haar wedstrijd, maar in de eerste paar games merkte ik niet dat ze ergens last van had."

Bertens heeft een sterk jaar achter de rug en is de tweede Nederlandse ooit die in de halve finales van de WTA Finals staat. Brenda Schultz-McCarthy was in 1995 de eerste. Bertens kan wel als eerste Nederlandse de finale bereiken, die zondag op het programma staat. Beide halve finales zijn zaterdag.