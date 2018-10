Kiki Bertens heeft vrijdag de halve finales van de WTA Finals bereikt. De 26-jarige Nederlandse profiteerde van de opgave van Naomi Osaka, de nummer vier van de wereld.

Bertens was tegen de 21-jarige Japanse goed aan de partij begonnen en nam een 5-3-voorsprong. Vervolgens liet US Open-winnares Osaka zich behandelen aan haar rug. Ze probeerde het nog een game, maar bood daarin weinig tegenstand en gaf huilend op.

"Het is nooit leuk om zo te winnen. Ik probeer nu om uit te gaan rusten en op deze weg door te gaan. Ik doe er iedere dag alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen en tot nu toe lukt dat goed", zei Bertens in een eerste reactie op de baan.

Bertens, die debuteert op het prestigieuze toernooi, had eerder al knap gewonnen van de mondiale nummer twee Angelique Kerber. Daarna volgde een nederlaag tegen Sloane Stephens.

In de halve eindstrijd neemt Bertens het zaterdag op tegen Elina Svitolina of Karolína Plísková. Dat hangt af van de laatste partij in de rode groep tussen Kerber en Stephens, die later op vrijdag op het programma staat.

​

Bertens tweede Nederlandse in halve finales

Bertens, die een sterk jaar achter de rug heeft en met de negende plek op de WTA-ranking haar beste notering ooit kent, is de tweede Nederlandse die erin slaagt de halve finales van de WTA Finals te bereiken.

In 1995 was Brenda Schultz-McCarthy de eerste die doordrong tot de laatste vier. Ze liep toen de finale mis door een nederlaag tegen de Duitse Anke Huber. In het verleden deden ook Betty Stöve en Tine Zwaan mee aan het prestigieuze toernooi, maar zij overleefden de groepsfase niet.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Bertens profiteert van een blessure, want ze werd toegelaten tot het toernooi omdat Simona Halep afhaakte. De Roemeense nummer één van de wereld heeft net als Osaka last van haar rug.

Beide halve finales van de WTA Finals staan zaterdag op het programma. De finale is zondag.