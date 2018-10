Elina Svitolina en Karolína Plísková hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals in Singapore. Caroline Wozniacki en Petra Kvitová werden al in de groepsfase uitgeschakeld.

Svitolina was in drie sets te sterk voor Wozniacki (5-7, 7-5 en 6-3) en Plísková rekende in twee sets af met Kvitová (6-3 en 6-4).

Svitolina eindigde daardoor met zes punten uit drie wedstrijden als eerste in de witte groep en Plisková met vier punten uit drie wedstrijden als tweede.

Voor Wozniacki (derde met twee punten uit drie wedstrijden) en Kvitová (vierde met nul punten uit drie wedstrijden) werd het jaarlijkse eindejaarstoernooi er eentje om heel snel te vergeten.

Svitolina en Plísková nemen het zaterdag voor een plek in de finale op tegen respectievelijk de nummer één en twee van de rode groep, die bestaat uit Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens en Kiki Bertens.

Svitolina had tegen Wozniacki aan één set voldoende om een plek in de halve finales te bewerstelligen en ze slaagde daarin door na een spannende dertiende game de tweede set te pakken.

Plísková had de zege op Kvitová te danken aan een uitstekende start in de eerste set, waarin ze al snel een 4-0-voorsprong nam. In de tweede set zorgde ze voor een knappe comeback, waarin ze een 0-3-achterstand ongedaan maakte.

Aan de WTA Finals doen de acht beste speelsters van dit jaar mee. De nummer één van de wereld Simona Halep ontbreekt echter vanwege een hernia en wordt vervangen door Bertens.

De Nederlandse maakt in de andere groep ook nog volop kans op een plek in de halve finales. Ze heeft vrijdag hoogstwaarschijnlijk aan een overwinning op Osaka voldoende om zich daarvan te verzekeren.