Kiki Bertens baalt fors dat ze woensdag nipt aan het kortste eind trok in haar partij tegen Sloane Stephens op de WTA Finals. De Westlandse dolf in drie sets het onderspit tegen de Amerikaanse.

De 26-jarige Bertens had bij een overwinning een plek in de halve finales veiliggesteld in Singapore. Daar was ze ook heel dicht bij, maar Stephens liet zien over de langste adem te beschikken: 6-7 (4), 6-2 en 3-6.

"Ik sta hier wel met een klotegevoel", zei Bertens na de wedstrijd in het Singapore Indoor Stadium tegen FOX Sports. "Het was een heel lastige wedstrijd. Als je dan op een paar punten verliest, dan mag je zeker balen."

Bertens begon sterk aan de beslissende set door een break te plaatsen, maar Stephens toonde veerkracht en knokte zich helemaal terug in de wedstrijd. Ze won twee servicegames van de Nederlandse en liep zo uit naar de zege.

"Mijn service is op dit moment twijfelachtig", zei Bertens daar zelf over. "In de vorige wedstrijd en vorige week maakte ik veel dubbele fouten, al ging het vandaag een stuk beter. Stephens had veel ballen terug en heeft het slim gespeeld."

Iedereen maakt nog kans op halve finales

Ondanks de nederlaag tegen de nog ongeslagen Stephens heeft Bertens nog steeds zicht op een plek bij de laatste vier. De Nederlandse begon de Finals maandag met een knappe zege op Angelique Kerber en heeft net zoveel punten als de Duitse (twee).

Alleen de nummers één en twee van de rode poule plaatsen zich voor de halve finales, waarin ze het opnemen tegen de beste speelsters uit de witte groep. Kerber treft vrijdag Stephens en Bertens speelt tegen Naomi Osaka, die ondanks twee nederlagen ook nog zicht heeft op de halve finales.

Bertens is beducht voor de Japanse, die dit jaar onder andere de US Open en Indian Wells op haar naam schreef. "Dat zijn niet de minste toernooien", weet de Nederlandse. "Als ze de ballen goed raakt, wint ze bijna van iedereen. Hoe het precies zit met de puntentelling weten wij ook nog niet, maar dat gaan we zeker uitzoeken."