Robin Haase is er woensdag niet in geslaagd de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Basel te bereiken. De Hagenaar verloor in twee sets van Alexander Zverev.

De 31-jarige Haase dolf na 1 uur en 31 minuten het onderspit tegen Zverev: 4-6 en 5-7. De 21-jarige Duitser bezet de vijfde positie op de wereldranglijst en staat daarmee 42 plekken hoger dan de Nederlander.

De laatste twee ontmoetingen met Zverev eindigden nog verrassend in een overwinning voor Haase. De Nederlander zegevierde op de Masters-toernooien van Cincinnati (2018) en Parijs (2017) na drie sets.

Vorige week strandde Haase ook al in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Antwerpen. Hij verloor in twee sets van de Wit-Rus Ilya Ivashka.

Eerder deze maand in Tokio en Shanghai werd Haase eveneens in de eerste ronde uitgeschakeld. De laatste keer dat hij zijn eerste partij overleefde was afgelopen zomer op de US Open, waar de tweede ronde het eindstation was.