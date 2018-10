Angelique Kerber heeft woensdag haar kansen op een plek in de halve finales van de WTA Finals in Singapore in leven gehouden. De Duitse won in de tweede groepswedstrijd in drie sets van de Japanse Naomi Osaka: 6-4, 5-7 en 6-4.

Kerber had 2 uur en 33 minuten nodig om zich te ontdoen van de speelster die twee plaatsen lager dan zij staat op de wereldranglijst (2 om 4).

De winnares van Wimbledon revancheerde zich met de zege op Osaka voor de nederlaag in drie sets van afgelopen maandag tegen Kiki Bertens: 6-1, 3-6 en 4-6.

Osaka verloor maandag in drie sets van de Amerikaanse Sloane Stephens (5-7, 6-4 en 1-6) en heeft nog een minieme kans op een vervolg in het toernooi.

Bertens kan dat later op woensdag - ze komt ongeveer een half uur na afloop van de partij tussen Kerber en Osaka de baan op - al bewerkstelligen als ze weet te winnen van Stephens.

Kerber leek aanvankelijk eenvoudig aan langste eind te trekken

Kerber leek aanvankelijk eenvoudig aan het langste eind te trekken tegen Osaka toen ze de eerste set pakte en in de tweede set bij 5-4 mocht serveren voor de wedstrijd.

De dertigjarige routinier slaagde er echter niet in om het karwei in twee sets te klaren, waardoor er een beslissende derde set aan te pas moest komen.

Daarin verschoof het momentum constant, maar Kerber kreeg bij 3-3 een break cadeau van Osaka en verspeelde die dit keer niet.

Aan de WTA Finals doen de acht beste speelsters van dit jaar mee. De nummer één van de wereld Simona Halep trok zich echter terug vanwege een hernia en werd vervangen door Bertens.