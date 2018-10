Kiki Bertens is er woensdag nog niet in geslaagd een plek in de halve eindstrijd van de WTA Finals veilig te stellen. De Westlandse dolf in drie sets het onderspit tegen Sloane Stephens.

De 26-jarige Bertens moest in het Singapore Indoor Stadium na 2 uur en 22 minuten haar meerdere erkennen in de één jaar jongere Amerikaanse: 6-7 (4), 6-2 en 3-6.

Bij een zege was Bertens al zeker geweest van een plek in de halve finales. De huidige nummer negen van de wereld begon de Finals maandag met een zwaarbevochten zege op Angelique Kerber in de rode groep.

Bertens sluit de poulefase van het prestigieuze eindejaarstoernooi vrijdag af met een wedstrijd tegen Naomi Osaka. De Japanse US Open-winnaar verloor eerder op woensdag van Kerber en staat nog op nul punten, omdat ze ook tegen Stephens onderuit ging.

Bertens en Kerber hebben ieder twee punten en ook de verhouding in het aantal gewonnen en verloren sets is gelijk. Stephens gaat aan de leiding met vier punten. De beste twee speelsters van de poule plaatsen zich voor de halve finales, waarin gespeeld wordt tegen de nummer één en twee uit de witte groep.

Bertens is de vierde Nederlandse ooit die meedoet aan de Finals. Brenda Schultz-McCarthy, Tine Zwaan en Betty Stöve gingen de Westlandse voor, maar alleen Schultz-McCarthy (1995) slaagde er ooit in de halve finales te bereiken.

Wisselvallige eerste set bij Bertens en Stephens

Bertens kende een moeizaam begin van de wedstrijd. Ze begon haar eerste servicegame met een dubbele fout en gaf even later twee breakpoints weg, waarvan Stephens er één benutte. Hoewel de Amerikaanse aanvankelijk wat minder fouten leek te maken, was het bij beide speelsters wisselvalligheid troef.

Zowel de vijfde, zesde als zevende game eindigde in een break, waarna Bertens op 3-4 wél overtuigend haar servicegame won en de stand gelijk trok. De twee speelsters maakten daarna geen fout meer op hun eigen opslag, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Bertens verloor direct twee minibreaks en kan die achterstand niet meer goedmaken.

Net als tegen Kerber richtte Bertens zich in de tweede set volledig op. Stephens haalde haar niveau uit het eerste bedrijf niet en daar profiteerde Bertens optimaal van door drie keer een break te plaatsen en op een 5-1-voorsprong te komen, waarna ze even later een beslissende set afdwong.

Bertens begon uitstekend aan dat derde bedrijf door direct de servicegame van Stephens te winnen en op een 2-0-voorsprong te komen. De Amerikaanse leek op dat moment steeds slordiger te spelen, maar ze richtte ze toch nog knap op. Stephens brak Bertens twee keer en besliste de wedstrijd na enkele lange games in haar voordeel.

Kerber leek aanvankelijk eenvoudig aan langste eind te trekken

Kerber had 2 uur en 33 minuten nodig om zich te ontdoen van Osaka, die twee plaatsen lager dan zij staat op de wereldranglijst (twee om vier). De Wimbledon-winnares revancheerde zich zo voor de nederlaag tegen Bertens.

Kerber leek aanvankelijk eenvoudig aan het langste eind te trekken tegen Osaka toen ze de eerste set pakte en in de tweede set bij 5-4 mocht serveren voor de wedstrijd.

De dertigjarige routinier slaagde er echter niet in om het karwei in twee sets te klaren, waardoor er een beslissende derde set aan te pas moest komen. Daarin verschoof het momentum constant, maar Kerber kreeg bij 3-3 een break cadeau van Osaka en verspeelde die dit keer niet.

Aan de WTA Finals doen de acht beste speelsters van dit jaar mee. De nummer één van de wereld Simona Halep trok zich echter terug vanwege een hernia en werd vervangen door Bertens.