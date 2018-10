Elina Svitolina heeft dinsdag ook haar tweede duel op de WTA Finals gewonnen. De Oekraïense was in de witte groep in drie sets te sterk voor Karolína Plísková. Titelverdediger Caroline Wozniacki won in dezelfde poule van Petra Kvitová.

De 24-jarige Svitolina had 1 uur en 56 minuten nodig om op het hardcourt af te rekenen met de twee jaar oudere Plísková, die een plek lager op de wereldranglijst staat: 6-3, 2-6 en 6-3.

In het begin van de partij ging het nog gelijk op in het Singapore Indoor Stadium. Svitolina overleefde meerdere breakpoints en won op 3-2 de servicegame van Plísková, wat genoeg was om even later de set veilig te stellen.

In het tweede bedrijf was ze een stuk minder zorgvuldig op haar eigen service. Svitolina verloor haar opslag op 2-3 en 2-5, waardoor Plísková de stand gelijktrok. In de beslissende derde set was het toch Svitolina die een ruime voorsprong pakte en de partij in haar voordeel besliste.

Door de zege is Svitolina zo goed als zeker van een plek in de halve finales, want ze won haar eerste partij al van Wozniacki. Plísková heeft nu evenveel punten als Wozniacki, die in drie sets te sterk was voor Kvitová: 7-5, 3-6 en 6-2.

Wozniacki en Kvitová gebaat bij overwinning

Wozniacki en Kvitová verloren zondag hun eerste wedstrijd in de witte groep en moesten daardoor hun tweede optreden wel winnen. Wozniacki won de WTA Finals vorig jaar, Kvitova schreef het prestigieuze eindejaarstoernooi in 2011 op haar naam.

In de eerste set ging het lange tijd gelijk op en leek het uit te draaien op een tiebreak. Maar bij een 6-5-voorsprong wist Wozniacki (28) de even oude Kvitová te breken, waardoor ze de set won.

In de tweede set moest Wozniacki een blessurebehandeling ondergaan en verloor ze liefst viermaal haar opslagbeurt. De nummer drie van de wereld zag de set dan ook naar de Tsjechische gaan.

In de derde set kon Kvitová de goede lijn niet meer doortrekken. De nummer vijf van de wereld kwam direct op een break achterstand en leverde nogmaals haar service in, waardoor Wozniacki na twee uur en vijftien minuten de partij naar zich toe trok.

Woensdag komt Kiki Bertens weer in actie in Singapore. De Westlandse begon de Finals maandag met een knappe overwinning op de Duitse Angelique Kerber, de nummer één van de plaatsingslijst.