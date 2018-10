Kiki Bertens kan haar geluk niet op met haar overwinning op Angelique Kerber bij de WTA Finals. De Nederlandse knokte zich maandag in drie sets langs de Duitse bij haar openingspartij in Singapore.

"Ik had een slechte start, maar ik ben heel blij dat ik de partij nog kon omdraaien", jubelde de 26-jarige Bertens na afloop van de partij.

De nummer negen van de wereld begon matig aan de wedstrijd en verloor de eerste set met 1-6. Daarin maakte ze liefst zeventien onnodige fouten.

"Ik begon niet heel erg goed en maakte veel te veel fouten", stelde Bertens bij FOX Sports. "Ik stond niet goed voor de bal en ging niet echt voor mijn slagen."

'Op een gegeven moment ging de knop om'

Ook in het tweede bedrijf kwam de Wateringse meteen een break achter. Ze herstelde echter het evenwicht en trok de tweede set met 6-3 naar zich toe.

"Op een gegeven moment ging de knop om", liet ze weten. "Ik dacht: slechter kan het niet, dus ga er dan maar voor. Vanaf dat moment ging het een stuk beter en begon ik er steeds meer in te geloven."

In de beslissende set knokte Kerber zich tot drie keer toe terug van een break achterstand, maar een vierde break wist de mondiale nummer twee niet meer ongedaan te maken. "In de derde set waren er breaks over en weer, maar toch bleef ik er voor gaan."

Ommekeer volgt na gesprek met Sluiter

De ommekeer in de partij volgde na een gesprek met coach Raemon Sluiter. Na dit overleg besloot Bertens haar speelstijl aan te passen.

"Ik besloot na de eerste set in overleg met mijn coach om wat agressiever te spelen en dat pakte goed uit", concludeerde ze. "Vorig jaar was het mooi in het dubbelspel, maar dit is wel heel bijzonder."

Daarmee doelde de Zuid-Hollandse op de finale die ze vorig jaar met Johanna Larsson haalde in het dubbelspel van de WTA Finals. Daarin verloor het Nederlands-Zweedse duo van de Hongaarse Timea Babos en Andrea Hlavácková uit Slowakije.

Door haar overwinning op Kerber staat Bertens met twee punten tweede in de rode groep. Sloane Stephens gaat dankzij een beter gamesaldo aan de leiding in deze poule. De Amerikaanse versloeg in haar eerste partij de Japanse Naomi Osaka met 7-5, 4-6, 6-1.