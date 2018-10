Sloane Stephens is de WTA Finals maandag begonnen met een overwinning. De Amerikaanse was in drie sets te sterk voor Naomi Osaka uit Japan.

De 25-jarige Stephens, de nummer zes van de wereld, versloeg de vier jaar jongere Osaka in twee uur en 26 minuten met 7-5, 4-6, 6-1. De partij was een confrontatie tussen de laatste twee winnaars van de US Open.

Stephens en Osaka, de mondiale nummer vier, zijn ingedeeld in de rode groep, waarvan ook Kiki Bertens deel uitmaakt. De Wateringse neemt het later op maandag op tegen Angelique Kerber, de nummer twee van de wereld.

De 26-jarige Bertens steeg zondag naar de negende plek op de wereldranglijst. Daarmee bereikt ze haar hoogste positie ooit op de WTA-ranking.

De eerste twee speelsters in elke poule bij de WTA Finals gaan door naar de halve finales. Daarin wacht een ontmoeting met een speelster uit de witte groep.

In die groep boekten Elina Svitolina en Karolína Plísková zondag een overwinning. Svitolina klopte Petra Kvitová en Plísková zette Caroline Wozniacki opzij.