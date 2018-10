Kiki Bertens heeft maandag haar eerste partij bij de WTA Finals in Singapore gewonnen. De Wateringse was bij het prestigieuze eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het seizoen knap te sterk voor Angelique Kerber.

De 26-jarige Bertens rekende in drie sets af met de vier jaar oudere Kerber: 1-6, 6-3, 6-4. Ze besliste de partij na twee uur en twee minuten.

Door haar overwinning op Kerber staat Bertens met twee punten tweede in de rode groep. Sloane Stephens gaat dankzij een beter gamesaldo aan de leiding in deze poule.

De Amerikaanse versloeg eerder op maandag de Japanse Naomi Osaka met 7-5, 4-6 en 6-1. Komende woensdag is Stephens de volgende opponent van Bertens.

De eerste twee speelsters in elke poule bij de WTA Finals gaan door naar de halve finales. Daarin wacht een ontmoeting met een speelster uit de witte groep.

In die groep boekten Elina Svitolina en Karolína Plísková zondag een overwinning. Svitolina klopte Petra Kvitová en Plísková zette Caroline Wozniacki opzij.

Bertens begint matig aan partij

Bertens, die zondag met de negende plek haar hoogste positie ooit op de wereldranglijst bereikte, kon in de eerste set tot 1-1 gelijke tred houden met Kerber. In de tweede game overleefde ze een breakpoint en een game later verspeelde ze zelf twee breakkansen.

Op 2-1 sloeg Kerber wel toe, waarna de nummer twee van de wereld in een mum van tijd uitliep naar 5-1. In de zevende game verzuimde Bertens drie breakpoints te benutten en werkte ze drie setpunten weg, maar op het vierde moest ze door een onnodige fout alsnog buigen.

In het tweede bedrijf leverde de Nederlandse al in de eerste game haar service in. Ze gaf zich echter niet gewonnen en herstelde het evenwicht in de vierde game.

Ook in het vervolg van de tweede set bood Bertens, die een stuk minder onnodige fouten maakte dan in de openingsset, uitstekend weerstand. Dat leverde haar in de achtste game opnieuw een break op, waarna ze de tweede set probleemloos uitserveerde.

Kerber poetst drie breaks weg in beslissende set

In de beslissende set maakten de twee speelsters er met lange rally’s een heus gevecht van. De Zuid-Hollandse nam tot drie keer toe een break voorsprong, maar Kerber liet zich niet van de wijs brengen en kwam telkens weer op gelijke hoogte.

Nadat Bertens in de zevende game wederom een break forceerde, kwam ze vervolgens op eigen service met 0-40 achter. Ze knokte zich terug en behield voor het eerst in de derde set haar servicegame.

Kerber kwam nog terug tot 5-4, maar een game later maakte de Nederlandse de partij op haar eerste matchpoint wel af.