Karolina Plísková is zondag aan de WTA Finals in Singapore begonnen met een verrassende zege op de Deense Caroline Wozniacki. Elina Svitolina was in dezelfde groep te sterk voor Petra Kvitová.

Wozniacki staat tweede op de wereldranglijst en is als tweede geplaatst in Singapore. Plísková, de mondiale nummer acht, won echter overtuigend van de Australian Open-winnares: 6-2 en 6-4.

De 26-jarige Plísková serveerde sterk op de cruciale momenten en hoefde geen enkele break toe te staan. Wozniacki liet in de hele partij tien breakpunten onbenut.

Plísková ging drie keer door de service van de Deense en benutte na ruim anderhalf uur spelen haar derde wedstrijdpunt.

De 24-jarige Svitolina uit Oekraïne rekende in twee sets af met de Tsjechische Kvitová: 6-3 en 6-3.

Svitolina ging in de eerste set drie keer door de opslag van de 28-jarige Kvitová en hoefde zelf maar één break toe te staan. In de tweede set had de Oekraïense aan een break op 3-2 genoeg om de overwinning binnen te slepen.

​

Bertens op maandag in actie tegen Kerber

In de rode groep begint het toernooi voor Kiki Bertens maandag met een partij tegen de Duitse Angelique Kerber. Dat duel staat als tweede partij van de dag gepland en zal rond 15.30 uur (Nederlandse tijd) beginnen.

De andere speelsters in deze groep zijn de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Sloane Stephens. Zij spelen manadag om 13.30 uur (Nederlandse tijd).

​