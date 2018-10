Marc Márquez heeft zondag zijn derde wereldtitel op rij veroverd in de MotoGP. De Spaanse motorcoureur won de Grand Prix van Japan en zag zijn concurrent Andrea Dovizioso in de voorlaatste ronde onderuit glijden, waardoor hij met nog drie races te gaan niet meer te achterhalen is.

De Honda-coureur, die in Japan zijn achtste Grand Prix-zege van het seizoen boekte, werd eerder wereldkampioen in de 125cc-klasse (2010) en de Moto2 (2012).

Het aantal wereldtitels in de MotoGP komt voor de 25-jarige Spanjaard op vijf. Márquez komt daarmee op gelijke hoogte met de Australiër Mick Doohan en moet alleen de Italianen Valentino Rossi (zeven) en Giacomo Agostini (achtste) nog voor zich dulden.

"Ik voel me heel gelukkig nu", zei de euforische Márquez na afloop in Japan. "Het is altijd mooi om de eerste kans op de titel meteen te grijpen. Jammer voor 'Dovi' dat hij viel, want hij is een groot coureur en heeft het me dit jaar moeilijk gemaakt. Maar de bazen van Honda zullen blij zijn."

Márquez startte als zesde in Japan

Márquez was dit seizoen zeer constant. Vanaf de vierde race, de Grand Prix van Spanje, nam hij de leiding in het kampioenschap en bouwde hij geleidelijk een onoverbrugbare voorsprong op.

Door de ruime voorsprong in de WK-stand was het alleen nog de vraag wanneer Márquez de wereldtitel zou veiligstellen. Aanvankelijk leek het er in Japan nog niet van te komen. Márquez was na een teleurstellende kwalificatie vanaf de zesde positie gestart en had nooit eerder een race gewonnen waarin hij niet in de top vijf was gestart.

Na een goed begin wist Márquez de tweede plaats over te nemen van de Brit Cal Crutchlow. Vervolgens ging hij ook voorbij Dovizioso, die van poleposition was gestart. Door een fout nam de Italiaan de koppositie weer even over, maar met nog drie ronden te gaan ging Márquez hem opnieuw voorbij.

In de voorlaatste ronde deed Dovizioso een ultieme poging om Márquez van zijn wereldtitel af te houden, maar hij verloor de controle over zijn motor en gleed in het gras. De Italiaan finishte als achttiende, terwijl de winst en de wereldtitel voor Márquez was.