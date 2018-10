Kiki Bertens doet komende week als vierde Nederlandse tennisster ooit mee aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat zondag van start gaat in Singapore. Oud-tennisster en televisiecommentator Kristie Boogert is onder de indruk van de groei van de Westlandse en denkt dat er kansen liggen in de groepsfase.

"Oneerbiedig gezegd is Bertens op papier de zwakste speelster waar het minst van wordt verwacht, maar dat is juist een rol waarin ze zich prettig voelt", zegt de 44-jarige Boogert in gesprek met NUsport. "Als ze gedecideerd op de baan staat, kan ze haar huid heel duur verkopen."

De 26-jarige Bertens hoorde vrijdag bij de lotingceremonie dat ze het in de rode groep op mag nemen tegen de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber, de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Sloane Stephens.

Een op het oog zware poule, maar Boogert denkt niet dat Bertens per definitie kansloos is. "Kerber zie ik als de lastigste tegenstander, want ze is geslepen en in haar spel zitten elementen die Bertens minder goed liggen", vertelt de Zuid-Hollandse, momenteel werkzaam voor onder andere Eurosport.

"Osaka heeft weliswaar de US Open gewonnen, maar ik vind haar resultaten nog niet stabiel. Datzelfde geldt voor Stephens. Het is echt een onvoorspelbare groep waarin kansen liggen voor een fitte Bertens, maar het is ook geen schande als ze al haar wedstrijden verliest."

'Plek in WTA Finals mooie beloning voor heel sterk jaar'

Bertens is na Brenda Schultz-McCarthy, Tine Zwaan en Betty Stöve de vierde Nederlandse tennisster die in het enkelspel meedoet aan de Finals. Het was lang afwachten of ze überhaupt naar Singapore mocht afreizen, want alleen de beste acht speelsters van het jaar ontvingen een ticket.

De Nederlandse nummer negen op de jaarranglijst leek het toernooi mis te lopen door haar vroege uitschakeling in Moskou deze week, maar dankzij de afmelding van Simona Halep (rugproblemen) mag Bertens toch acte de présence geven in het Singapore Indoor Stadium.

Boogert, die op het hoogtepunt van haar carrière de 29e plek op de wereldranglijst innam en een Grand Slam-titel in het gemengd dubbelspel op haar naam heeft staan (Roland Garros 1994), vindt dat Bertens haar plek in de Finals zelf heeft afgedwongen.

"In mijn omgeving hoor ik veel mensen zeggen dat ze puur mee mag doen vanwege de afmelding van Halep, maar zo zie ik dat niet. Zeker als je kijkt naar haar geweldige seizoen en hoe ze daarin gegroeid is, verdient ze het gewoon om daar te staan. Dit is een mooie beloning voor een heel sterk jaar."

'Bertens fysiek en daardoor ook mentaal gegroeid'

Bertens begon 2018 als nummer 31 van de wereld, maar klom door haar prestaties – ze won de toernooien van Cincinnati, Charleston en Seoel en bereikte de finale in Madrid - naar de tiende plek op de WTA-ranking. Vanaf maandag mag de kopvrouw van het Nederlandse tennis zich zelfs de nummer negen van de wereld noemen.

Als kers op de taart kreeg Bertens vrijdag de WTA Most Improved Player of the Year-award uitgereikt. Die prestigieuze prijs wordt, zoals de naam van de titel al zegt, elk jaar gegeven aan de speelster die in het desbetreffende seizoen de meeste progressie heeft geboekt.

"Die award zal haar nog meer vertrouwen geven voor de Finals", denkt Boogert. "Vooral op fysiek vlak is Bertens gegroeid en daardoor is ze ook mentaal weerbaarder geworden. Als je een wedstrijd verliest omdat je het niet meer vol kan houden, dan werkt dat ook mentaal door. Daar heeft ze echt aan gewerkt. Bertens is sowieso completer geworden en heeft veel meer rust in haar spel."

Poule-indeling WTA Finals Rode groep: Bertens, Kerber, Osaka en Stephens

Witte groep: Wozniacki, Kvitová, Svitolina en Plísková

Volgens Boogert hoeft de Westlandse in 2019 niet veel anders te doen. "Het wordt vooral belangrijk om constanter te worden. Natuurlijk wil je altijd omhoog kijken op de ranking, maar ik gok zo dat Bertens en haar coach Raemon Sluiter zich nu eerst richten op het vasthouden van dit niveau. Als dat lukt, doet ze het al heel erg goed."

De WTA Finals beginnen zondag en duren een week. Bertens speelt maandag haar eerste partij op het Aziatische hardcourt (indoor) tegen Wimbledon-winnares Kerber en neemt het later dus ook nog op tegen Osaka en Stephens.

De witte groep bestaat uit Caroline Wozniacki, Petra Kvitová, Elina Svitolina en Karolína Plísková. De beste twee speelsters van de twee poules plaatsen zich voor de halve finales.