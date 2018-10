Kiki Bertens vindt het "supermooi" dat ze haar zware maar sterke seizoen bij de WTA Finals mag afsluiten en kijkt uit naar de uitdagingen die haar te wachten staan bij het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore.

De 26-jarige Bertens leek aanvankelijk naast een ticket te grijpen door haar vroege uitschakeling in Moskou, maar hoorde een dag later dat ze toch mee mocht doen dankzij de afmelding van de geblesseerde Simona Halep.

"Dan gaan er zo veel verschillende emoties door je heen", zegt de Nederlandse tegen FOX Sports. "Maar ik ben superblij dat ik hier sta. Gewoon nog één week knallen en dan gaan genieten en uitrusten."

"Het was heftig de laatste weken", legt ze uit. "Je probeert je te kwalificeren voor Singapore en dan lukt dat in eerste instantie niet. Dan ben je gewoon heel erg teleurgesteld in Moskou na je laatste wedstrijd. En dan hoor je een dag later dat je toch mee mag doen."

Bertens verwacht 'heel moeilijke poule'

In de groepsfase van de WTA Finals, waaraan alleen de acht beste tennissters van het jaar mee mogen doen, is Bertens gekoppeld aan de Duitse Angelique Kerber, de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Sloane Stephens.

Een mooie, maar ook zware loting, oordeelt de Westlandse. "Alle andere zeven speelsters hier zijn natuurlijk supersterk, dus het wordt gewoon een heel moeilijke poule. Dus het zijn heel mooie uitdagingen, alle drie. Het is een heel mooie afsluiting van het seizoen."

Dat ze Osaka en Stephens tegenkomt, vindt Bertens extra leuk. "Tegen allebei heb ik pas één keer gespeeld, en dat is al een paar jaar geleden, dus ik denk dat het wel iets leuks is dat je eens tegen iemand anders speelt."

Toch ziet ze haar deelname aan het slotstuk van het tennisjaar vooral als een enorme eer en bekroning op haar seizoen. "Dat is natuurlijk fantastisch geweest. Ik heb voor het eerst de top tien gehaald. En dat ik dan nu dit eindtoernooi met maar acht speelsters mag spelen, is natuurlijk een supermooie manier om het af te sluiten."

Bertens begon 2018 als de nummer 31 van de WTA-ranglijst, maar is intussen opgeklommen naar de tiende positie. Aanstaande maandag schuift ze nog een plekje en mag ze zich de mondiale nummer negen noemen.

'Alle energie in deze dagen stoppen'

Maandag begint het toernooi voor de eerste Nederlandse deelneemster sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997. Bertens is nog wat vermoeid na een uitputtende periode, maar hoopt op tijd fit te zijn voor haar ontmoeting met Kerber.

"Eigenlijk voel ik me fysiek nog goed", zegt ze. "Natuurlijk merk ik wel iets van fysieke vermoeidheid, maar ik heb nergens last van en kan nog wel volle bak trainen, dus dat zit wel goed. En ik probeer alle energie die ik nog heb er gewoon uit te persen. Ik weet dat het na deze week even klaar is, dus ik ga alle energie in deze dagen stoppen."

De pupil van coach Raemon Sluiter heeft er dan ook zin in. "Het is natuurlijk wel heel erg mooi dat je hier mag staan, dat je tegen de beste acht speelsters van dit jaar mag strijden. We gaan er gewoon keihard voor strijden om nog een paar goede wedstrijden te spelen en het hier zo goed mogelijk te doen."

Bertens komt samen met Kerber, Osaka en Stephens uit in de rode groep. Zij spelen één keer tegen elkaar, waarna de twee besten doorgaan naar de halve finales. Daarin wacht een ontmoeting met een speelster uit de witte groep, bestaande uit Petra Kvitová, Elina Svitolina, Karolína Plísková en titelverdedigster Caroline Wozniacki.

In het dubbelspel maakt Demi Schuurs haar opwachting. De Limburgse vormt een koppel met de Belgische Elise Mertens. De WTA Finals beginnen op zondag 21 oktober en duren tot en met zondag 28 oktober.