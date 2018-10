Kiki Bertens neemt het in de groepsfase van de WTA Finals op tegen Angelique Kerber, Naomi Osaka en Sloane Stephens, zo is vrijdag tijdens de lotingceremonie in Singapore bepaald.

Het viertal is ingedeeld in de rode groep. Groep wit bestaat uit Caroline Wozniacki, Petra Kvitová, Elina Svitolina en Karolína Plísková. De beste twee speelsters uit de twee poules plaatsen zich voor de halve finales.

Bertens speelt maandag na de partij tussen Osaka en Stephens haar eerste wedstrijd tegen Kerber en pas in een later stadium worden de duels met Osaka en Stephens bekendgemaakt.

Met de als eerste geplaatste Kerber (30) treft Bertens de winnares van Wimbledon. De Japanse Osaka (21) schreef dit jaar de US Open op haar naam en de Amerikaanse Stephens (25) bereikte de finale van Roland Garros.

Poule-indeling WTA Finals Rode groep: Bertens, Kerber, Osaka en Stephens

Witte groep: Wozniacki, Kvitová, Svitolina en Plísková

Bertens profiteert van afmelding Halep

De 26-jarige Bertens imponeerde dit jaar door de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoel te winnen en in Madrid de finale te bereiken. Ze begon het jaar als nummer 31 van de wereld, maar is sinds begin deze maand de nummer 10 van de WTA-ranking en stijgt maandag naar plek 9.

Bertens is de vierde Nederlandse en de eerste sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997 die aan de WTA Finals mee mag doen. Tine Zwaan en Betty Stöve kregen in de jaren zeventig een ticket voor het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Op de jaarranglijst behoort Bertens niet tot de eerste acht, maar ze mag alsnog in actie komen in Singapore vanwege de afmelding van Simona Halep. De Roemeense nummer één van de wereld kampt al langere tijd met rugproblemen vanwege een hernia.

Bertens had zich deze week ook op eigen kracht kunnen plaatsen voor het slottoernooi van het seizoen. De Westlandse moest de halve finales bereiken van het WTA-toernooi Moskou, maar werd in de tweede ronde uitgeschakeld.

Schuurs doet mee in dubbelspel

Vorig jaar deed Bertens al in het dubbelspel mee aan de Finals. Ze reikte met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson tot de finale en dolf daarin het onderspit tegen Timea Babos en Andrea Hlavácková.

Nederland wordt dit jaar in het dubbelspel vertegenwoordigd door Demi Schuurs, die in Singapore samenspeelt met de Belgische Elise Mertens.

De WTA Finals worden van zondag 21 tot en met zondag 28 oktober gehouden in Singapore. Vorig jaar trok Wozniacki aan het langste eind. De Deense was in de finale in twee sets te sterk voor Venus Williams.