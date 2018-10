Wimbledon krijgt vanaf 2019 een tiebreak voor de beslissende set, zo heeft de organisatie van het Grand Slam-toernooi vrijdag bekendgemaakt.

Dat besluit is genomen op basis van de laatste twintig edities en na overleg met spelers en officials. De tiebreak wordt pas gespeeld als het in de beslissende set 12-12 in games staat.

Op dit moment is de US Open het enige Grand Slam-toernooi waar een tiebreak volgt als de stand in de beslissende set 6-6 is.

Op de Australian Open en op Roland Garros wordt in de vijfde set bij de mannen en in de derde set bij de vrouwen doorgespeeld totdat er een verschil van twee games is gemaakt. Dat format leverde al meerdere marathonpartijen op.

"De tijd is gekomen voor deze verandering", aldus AELTC-voorzitter Philip Brook. "We weten dat de uren durende marathonpartijen schaars zijn, maar we willen ook niet direct een tiebreak bij 6-6 in de laatste set. De 12-12-optie is daarom een perfecte optie voor de balans tussen het maximaal presteren van de spelers en het afsluiten van een wedstrijd in een acceptabele tijdsduur."

Isner bekend met marathonpartijen

Tijdens de vorige editie van Wimbledon, afgelopen zomer, stonden John Isner en Kevin Anderson liefst zes uur en 36 minuten op het 'heilige' gras in Londen. Anderson won de beslissende set in de halve finale uiteindelijk met 26-24.

Direct na die marathonpartij deden de twee spelers hun beklag over de regelgeving. Isner pleitte toen al voor een tiebreak als een duel in de laatste set bij 12-12 nog niet beslist was en hij wordt nu dus gehoord.

Voor de 33-jarige Amerikaan was het niet de eerste keer dat hij zo lang over een wedstrijd deed. In 2010 had Isner op Wimbledon ruim elf uur nodig om de Fransman Nicolas Mahut te verslaan (70-68 in de vijfde set), een partij die nog steeds geldt als de langste tenniswedstrijd aller tijden.