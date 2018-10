Patrick Mouratoglou, de coach die vorige maand tijdens de finale van de US Open onder vuur kwam te liggen omdat hij zijn pupil Serena Williams aanwijzingen gaf, heeft donderdag ervoor gepleit coaching tijdens wedstrijden toe te staan.

De 48-jarige Mouratoglou schrijft in een uitgebreide verklaring op Twitter dat het tijd wordt dat coaching "erkend" en "gewaardeerd" gaat worden in het tennis.

"Coaching is een essentieel onderdeel van elke sportprestatie", aldus de Fransman. "Door het te verbieden, lijkt het iets dat verborgen moet blijven, iets waarvoor je je moet schamen. Het toestaan van coaching in het tennis zal ervoor zorgen dat het een essentieel onderdeel van de sport blijft."

"Ik heb nooit begrepen waarom tennis zo'n beetje de enige sport is waarbij coaching tijdens de wedstrijd niet toegestaan is. Ik ben er trots op dat ik een coach ben. Ik hoop dat deze baan - die ik een van de mooiste in de wereld vind - een keer echt erkend zal worden."

Coaching op de baan staat weer hoog op de agenda in de tenniswereld sinds de vrouwenfinale van de US Open. Williams werd tijdens die partij tegen Naomi Osaka (2-6, 4-6-nederlaag) bestraft door umpire Carlos Ramos, omdat Mouratoglou met een handgebaar duidelijk maakte dat ze dichter bij het net moest gaan spelen.

De Amerikaanse was het totaal niet eens met die waarschuwing en ruziede vervolgens openlijk met de scheidsrechter. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Williams eerst een strafpunt kreeg en later voor straf een game moest inleveren.

Mouratoglou hoopt dat tennis hervormingen doorvoert

Coaching op de baan is toegestaan bij een aantal toernooien op de WTA Tour, maar verboden op de Grand Slams. Bij de mannen is coaching tijdens wedstrijden nooit toegestaan.

Mouratoglou, die vindt dat de discussie over coaching een strijd is tussen de conservatieve en de progressieve stromingen in de sport, hoopt dat het tennis hervormingen zal doorvoeren om ervoor te zorgen dat de sport populair blijft.

"Als je nieuwe fans naar het tennis toe wilt trekken, moet je ervoor zorgen dat zij emotioneel betrokken raken bij de sport. Dat kun je bereiken door de fans te laten kijken naar interacties tussen spelers en coaches."

Mouratoglou benadrukt bovendien dat coaching tijdens wedstrijden nu al heel vaak voorkomt. "Sommige tennissers kijken na elk punt naar hun coach. Soms worden spelers ervoor gestraft. Maar meestal niet, omdat de bonden ook wel begrijpen hoe de situatie is."