Raemon Sluiter is heel blij dat Kiki Bertens alsnog mee mag doen aan de WTA Finals. De coach van de Westlandse hield al een klein beetje rekening met de afmelding van Simona Halep, die met een rugblessure kampt en een streep moest zetten door het eindejaarstoernooi.

De 26-jarige Bertens had zich op eigen kracht voor de Finals kunnen plaatsen door de halve finales van het WTA-toernooi in Moskou te bereiken, maar ze werd woensdag al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Daardoor blijft ze op de negende plek op de jaarranglijst steken, terwijl alleen de top acht zich voor de Finals plaatst. Door de afmelding van Halep mag Bertens toch naar Singapore afreizen.

"Woensdag viel alles in duigen en nu gaan we ons klaarmaken voor het gala. Het is even heftig schakelen, maar dit is hartstikke mooi natuurlijk", zegt Sluiter donderdag in gesprek met het AD.

"Kiki was naar de kloten en ik eigenlijk ook een beetje. Tegelijkertijd weet je dat er nog een kans is. Ze staat nu negende van de wereld en negende op de jaarranglijst, en dat houdt in dat ze gewoon recht heeft op die plek als er iemand geblesseerd raakt. Klaar."

Sluiter zag afmelding Halep aankomen

De 27-jarige Halep zag het toernooi in Moskou als de laatste test voor de Finals, maar de Roemeense nummer één van de wereld trok zich op het laatste moment terug voor de Kremlin Cup. Haar deelname in Singapore was daardoor onzeker.

Sluiter had dan ook al enigszins rekening gehouden met een ticket voor Bertens. "Je weet dat Halep een hernia heeft. Als ze nog een paar jaar wil tennissen, kan je daar geen risico mee nemen."

"Ik hoorde wat ze er in Moskou over zei toen ze zich voor dit toernooi afmeldde. Vanaf dat moment was ik al bezig om alles zo te organiseren dat Kiki straks zo goed mogelijk voorbereid kan spelen."

Bertens arriveert vrijdag in Singapore, waar die dag de loting voor de Finals wordt verricht. Het toernooi begint zondag en duurt tot en met 28 oktober. Ook Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitová, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina en Karolína Plísková doen mee aan het toernooi.