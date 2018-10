Kiki Bertens mag zondag toch aan de WTA Finals in Singapore meedoen. De Westlandse krijgt een ticket, omdat Simona Halep zich voor het prestigieuze eindejaarstoernooi heeft afgemeld.

De Roemeense nummer één van de wereld kampt al enige tijd met rugproblemen. Halep moest het WTA-toernooi in Moskou van deze week al aan zich voorbij laten gaan, waardoor deelname in Singapore onwaarschijnlijk was.

"Dit was natuurlijk een heel lastige beslissing", zegt Halep donderdag op de site van de WTA. "Ik denk dat het de eerste keer in mijn leven is dat ik me voor zo'n groot toernooi moet afmelden, maar mijn rug is op dit moment niet oké."

Bertens is de eerste Nederlandse tennisster sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997 die mag meedoen aan de WTA Finals (21-28 oktober), waar de beste acht speelsters van het jaar zich voor plaatsen.

"Ik ben heel blij met mijn seizoen. Om het af te sluiten op de WTA Finals is de ultieme prijs", zegt de Nederlandse.

Het deelnemersveld bestaat naast Bertens uit Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitová, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina en Karolína Plísková.

Bertens snel uitgeschakeld in Moskou

De 26-jarige Bertens had zich deze week ook op eigen kracht kunnen kwalificeren voor het slottoernooi van het seizoen. De Nederlandse moest de halve finales bereiken in Moskou om een plek in de top acht van de jaarranglijst veilig te stellen.

Bertens ging woensdag in de tweede ronde onderuit tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (3-6, 6-4 en 3-6), waardoor ze genoegen moest nemen met een rol als eerste reserve. Door de afmelding van Halep mag ze dus alsnog naar Singapore.

Ondanks haar verlies in Moskou kan Bertens tot dusver terugkijken op een sterk 2018. De Wateringse won de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoul en bereikte de finale van het graveltoernooi in Madrid.

Bertens begon het jaar als nummer 31 van de wereld, maar is sinds begin deze maand de nummer tien van de WTA-ranking. Maandag stijgt ze zelfs naar de negende positie op de wereldranglijst.

De loting voor de groepsfase van de WTA Finals wordt vrijdag verricht en het slottoernooi begint zondag. De Finals werden vorig jaar gewonnen door Wozniacki nadat ze Venus Williams in de finale versloeg.