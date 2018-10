Elina Svitolina heeft zich woensdag als zevende geplaatst voor de WTA Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi dat later deze maand in Singapore op het programma staat.

De 24-jarige Oekraïense is zeker van een plek bij de eerste acht op de jaarranglijst dankzij de uitschakeling van Karolína Plísková in de achtste finales van het WTA-toernooi in Moskou.

De 26-jarige Tsjechische verloor kansloos van de Russische Vera Zvonareva: 6-1 en 6-2. De acht jaar oudere Russin, die zich in 2010 nog de nummer twee van de wereld mocht noemen, neemt op dit moment de 161e plek op de WTA-ranking in.

Svitolina komt zelf niet in actie in Moskou, omdat de Amerikaanse Sloane Stephens de laatste wildcard voor een toptwintigspeelster kreeg. Door de uitschakeling van Plísková weet Svitolina zeker dat ze niet meer buiten de top acht kan vallen.

Bertens moet nog steeds halve finales bereiken

Voor Kiki Bertens, de huidige nummer negen op de jaarlijst, verandert er niks. De 26-jarige Westlandse moet op de zogenoemde Kremlin Cup de halve finales bereiken om nummer acht Plísková te passeren en een ticket voor de WTA Finals te veroveren.

Bertens komt woensdagmiddag voor het eerst in actie in Moskou. De Nederlandse kreeg een bye in de eerste ronde en neemt het in de achtste finales op tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich, de huidige nummer 31 van de wereld.

Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitová en Stephens plaatsten zich in een eerder stadium al voor de WTA Finals (21-28 oktober), waar in totaal acht speelsters aan mee mogen doen.

De deelname van Halep aan het prestigieuze eindejaarstoernooi is nog onzeker, want de 27-jarige Roemeense kampt met een rugblessure. Mocht Halep de Finals laten schieten, dan is Bertens sowieso verzekerd van deelname.