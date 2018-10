Kiki Bertens ontbreekt later deze maand vrijwel zeker bij de prestigieuze WTA Finals in Singapore. De nummer tien van de wereld ging woensdag in de achtste finales van het WTA-toernooi in Moskou verrassend onderuit tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich.

De als vierde geplaatste Bertens kwam in Rusland erg slordig voor de dag en verloor met 3-6, 6-4 en 3-6 van de mondiale nummer 31. Ze had moeten winnen om zicht te houden op deelname aan de WTA Finals.

Bij het bereiken van de halve finales in Moskou was de 26-jarige Nederlandse zeker geweest van een ticket voor het eindejaarstoernooi, waaraan de beste acht speelsters van 2018 meedoen.

Op de ranglijst van dit jaar blijft Bertens door haar nederlaag steken op de negende plek. Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitová, Sloane Stephens, Elina Svitolina en Karolína Plísková vormen het deelnemersveld voor de WTA Finals.

De enige uitweg voor reserve Bertens is een afzegging van Halep. De Roemeense nummer één van de wereld heeft een rugblessure en hoopt op tijd fit te zijn voor het toernooi in Singapore.

Aantal Nederlanders op WTA Finals blijft drie

De laatste weken pakte Bertens al relatief weinig punten met het oog op de ranglijst van dit kalenderjaar. Ze werd achtereenvolgens snel uitgeschakeld in Wuhan, Peking en Linz.

Bertens had de vierde Nederlander kunnen worden in het enkelspel op de WTA Finals. In 1997 was Brenda Schultz-McCarthy de laatste die in actie kwam op het toernooi tussen de beste speelsters van het seizoen.

Eerder op woensdag plaatste de Oekraïense Svitolina zich als zevende voor de WTA Finals dankzij een nederlaag van Plísková, die net als Bertens onderuit ging in Moskou. Plísková is door het verlies van Bertens dus echter alsnog zeker van een ticket voor de WTA Finals, die van 21 tot en met 28 oktober in Singapore worden gehouden.

Bertens stijgt wel op wereldranglijst

Ondanks haar verlies in Moskou kan Bertens terugkijken op een sterk 2018. De Wateringse won de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoul. Ze begon het jaar als nummer 31 van de wereld, maar is sinds begin deze maand de nummer tien van de WTA-ranking.

Op de nieuwe ranglijst die komende maandag is Bertens zelfs de mondiale nummer negen. Ze passeert de Duitse Julia Görges, die nu al weet dat ze in Luxemburg niet genoeg punten kan halen om toptienspeelster te blijven.