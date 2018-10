Robin Haase is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het ATP-toernooi van Antwerpen te bereiken. De 31-jarige Hagenaar moest zijn meerdere erkennen in de Wit-Rus Ilya Ivashka. Arantxa Rus redde het niet in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Luxemburg.

Ivashka, de nummer 97 van de wereldranglijst, trok met twee tiebreaks aan het langste eind: 7-6 (5) en 7-6 (8). De partij in het Antwerpse Sportpaleis duurde een uur en 48 minuten.

Haase, die op de wereldranglijst 49 plaatsen hoger staat dan Ivashka, verloor de afgelopen weken in Shanghai en Tokio ook in de openingsronde.

Volgende week doet Haase mee aan het ATP-toernooi van Basel. De Hagenaar sluit zijn seizoen een week later af bij het Masters-toernooi van Parijs, waar hij zich moet kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

Tallon Griekspoor had zich in Antwerpen voor het eerst gekwalificeerd voor een ATP-toernooi, maar moest zich door ziekte terugtrekken voor zijn eersterondepartij tegen de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas.

Rus verliest van Bencic

Rus kon in Luxemburg niet voor een stunt zorgen tegen Belinda Bencic. De 27-jarige Monsterse won slechts drie games tegen de mondiale nummer 47 uit Zwitserland: 6-1 en 6-2.

De partij duurde ruim een uur. Rus, de nummer 111 van de wereldranglijst, had zich door drie overwinningen in het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema in Luxemburg.

Rus is nog wel actief in het dubbeltoernooi. Daarin speelt ze met de Russische Anna Blinkova in de eerste ronde tegen het Oekraïens/Sloveense duo Lyudmyla Kichenok en Katarina Srebotnik.