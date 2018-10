Het Nederlandse Fed Cup-team speelt volgend jaar op gravel in Den Bosch tegen Canada, zo maakte de KNLTB dinsdag bekend. De ontmoeting in Wereldgroep II vindt op 9 en 10 februari plaats in de Maaspoort.

Het team van captain Paul Haarhuis degradeerde vorig jaar april na drie jaar uit Wereldgroep I door een 4-1-nederlaag tegen Australië. De vaste waarden Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus ontbraken toen omdat die ontmoeting niet in hun schema paste.

"Het is fantastisch dat we na vier jaar weer eens voor eigen publiek kunnen spelen. Met het oranje publiek achter je kun je als team net wat extra's brengen", aldus Haarhuis.

"Eerdere ontmoetingen in de Fed Cup hebben hier succesvol uitgepakt: in 2015 wonnen we van Australië en in 2014 versloegen we Japan. We hopen deze positieve lijn in februari door te zetten."

Canada heeft als sterkste speler Eugenie Bouchard. De 24-jarige Canadese was ooit de nummer vijf van de wereldranglijst, maar staat inmiddels net buiten de top honderd.

Bij Nederland is Bertens de kopvrouw. De 26-jarige Wateringse is de huidige nummer tien van de wereldranglijst.