Simona Halep zal het jaar wederom eindigen op de eerste plaats van de wereldranglijst. De 27-jarige tennisster kan in 2018 niet meer ingehaald worden op de WTA-ranking.

"Het is een grote eer voor mij om het jaar op de eerste plek te eindigen", zegt Halep maandag op de site van de WTA. "Dat het mij in 2018 voor de tweede keer lukt, voelt als een heel speciale prestatie, vooral omdat ik dit jaar mijn eerste Grand Slam-titel heb veroverd."

"Het maakt me erg trots om mijn naam te zien tussen alle legendes die in het verleden aan het einde van het jaar op de eerste plek van de wereldranglijst hebben gestaan."

Halep veroverde vorig jaar oktober voor het eerst de koppositie op de WTA-ranking. Na de Australian Open van begin dit jaar moest de Roemeense de eerste plek vier weken afstaan aan de Deense Caroline Wozniacki, maar sinds 26 februari gaat ze weer onafgebroken aan de leiding.

De pupil van de Australische coach Darren Cahill heeft in totaal nu vijftig weken op de eerste plek van de ranking gestaan. Daarmee staat ze elfde op de ranglijst aller tijden.

Van de actieve speelsters hebben slechts drie - Serena Williams (319 weken), Wozniacki (71 weken) en Victoria Azarenka (51 weken) - de koppositie langer in handen gehad in hun carrière.

Halep maakt deze week rentree in Moskou

Halep won dit jaar tot nu toe 46 van haar 57 partijen. In juni pakte ze op Roland Garros haar eerste Grand Slam-titel. Ze was ook de beste bij de toernooien van Shenzhen en Montréal en verloor de finale bij de Australian Open en de toernooien van Rome en Cincinnati.

De achttienvoudig toernooiwinnaar op de WTA Tour kampte de afgelopen weken met een rugblessure en speelde daarom niet meer sinds ze eind september moest opgeven in de eerste ronde van het toernooi van Beijing.

Halep maakt deze week haar rentree in Moskou. Als de Roemeense die test goed doorstaat, doet ze volgende week ook mee aan de WTA Finals in Singapore.

Kiki Bertens komt deze week ook in actie in Moskou, waar ze de halve finales hoopt te halen en zich zo hoopt te plaatsen voor de WTA Finals. De Nederlandse staat op de maandag uitgebrachte wereldranglijst nog steeds op de tiende plek.

Wereldranglijst vrouwen 1. Simona Halep (Roe): 7.421 punten

2. Caroline Wozniacki (Den): 6.461

3. Angelique Kerber (Dui): 5.400

4. Naomi Osaka (Jap): 4.740

5. Karolína Plísková (Tsj): 4.465

6. Elina Svitolina (Oek): 4.350

7. Petra Kvitová (Tsj): 4.255

8. Sloane Stephens (VS): 4.022

9. Julia Görges (Dui): 3.785

10. Kiki Bertens: 3.740

Djokovic verstoot Federer van tweede plek

Bij de mannen steeg Novak Djokovic maandag ten koste van Roger Federer van de derde naar de tweede plek op de wereldranglijst.

De Serviër veroverde zondag voor de vierde keer de titel bij het Masters-toernooi in Shanghai en heeft nu achttien wedstrijden op rij gewonnen op de ATP Tour. Federer verloor in China in de halve finales van Borna Coric.

De achterstand van Djokovic op de nummer één van de wereld Rafael Nadal is nog maar 215 punten. De Spanjaard kwam door een knieblessure niet in actie in Shanghai.