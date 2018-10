Juan Martín del Potro kan voorlopig niet in actie komen. De Argentijn heeft bij het Masters-toernooi in Shanghai een ernstige knieblessure opgelopen.

"Dit is een heel moeilijk moment", zegt een aangeslagen Del Potro zondag. De nummer vier van de wereld kampt met een breuk in een knieschijf. Het is nog onbekend hoelang hij precies aan de kant staat.

De dertigjarige Del Potro raakte afgelopen week geblesseerd in zijn partij in de achtste finales tegen de Kroaat Borna Coric. Na het verlies van de eerste set gaf hij op.

Door de blessure mist Del Potro de ATP Finals, die in november in Londen op het programma staan. Hij had zich al geplaatst voor het prestigieuze eindejaarstoernooi tussen de acht beste spelers van het seizoen.

Del Potro kampte eerder met zware polsblessures

Voor Del Potro is het al de vijfde zware blessure in zijn carrière. Eerder kampte hij met hardnekkige polsblessures. In 2010 onderging hij een operatie aan zijn rechterpols en was hij negen maanden uitgeschakeld.

In 2014 raakte de US Open-winnaar van 2009 zwaar geblesseerd aan zijn linkerpols. Door die kwetsuur kon hij bijna twee jaar niet in actie komen.

Vorige maand haalde Del Potro de finale van de US Open. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. Hij won dit seizoen wel de toernooien in Indian Wells en Acapulco.