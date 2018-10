Voor Kiki Bertens wordt het WTA-toernooi in Moskou haar laatste kans om een ticket voor de WTA Finals in Singapore te bemachtigen. Wat moet de Nederlandse komende week in de Russische hoofdstad doen om zich te plaatsen voor het prestigieuze eindejaarstoernooi?

Welke speelsters zijn er al zeker van een ticket?

Op dit moment zijn er al zes tennissters zeker van een ticket: Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitová en Sloane Stephens.

Halep kampt met een rugblessure, waardoor haar deelname aan de WTA Finals nog niet helemaal zeker is. De nummer één van de wereld doet komende week wel mee in Moskou. Als ze die test goed doorstaat, doet ze ook mee in Singapore.

Stephens verzekerde zich zondag van het zesde ticket. De Amerikaanse kreeg de laatst overgebleven wildcard voor een toptwintigspeelster in Moskou. Hierdoor kan Elina Svitolina, de enige die Stephens nog van deelname kon afhouden, niet meer meedoen aan de Kremlin Cup.

Hoe ziet de stand er op dit moment uit?

De strijd om de laatste twee tickets gaat tussen drie speelsters: Elina Svitolina, Karolína Plísková en Kiki Bertens.

Op de jaarranglijst bezet Svitolina met 3.850 punten momenteel de zevende plek. De Oekraïense heeft slechts tien punten voorsprong op Plísková, die de achtste plek inneemt.

De Tsjechische Plísková, die zondag de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin verloor van de Française Caroline Garcia, heeft een voorsprong van 130 punten op de 26-jarige Bertens, die negende staat.

Bertens en Plísková doen beiden mee in Moskou. Svitolina heeft aangegeven dat ze volgende week niet in actie komt. Er bestaat nog een minieme kans dat de Oekraïense met een wildcard kan deelnemen aan het WTA-toernooi in Luxemburg, maar dan moet een van de andere wildcardhouders zich afmelden.

Stand Race to Singapore 1. Simona Halep (Roe): 6.922 punten

2. Angelique Kerber (Dui): 5.375 punten

3. Caroline Wozniacki (Den): 5.086 punten

4. Naomi Osaka (Jap): 4.740 punten

5. Petra Kvitová (Tsj): 4.255 punten

6. Sloane Stephens (VS): 3.943 punten

7. Elina Svitolina (Oek): 3.850 punten

8. Karolína Plisková (Tsj): 3.840 punten

9. Kiki Bertens: 3.710 punten

10. Aryna Sabalenka (WRu): 3.145 punten

Wat moet Bertens doen om een ticket te bemachtigen?

De opdracht voor Bertens is simpel: ze moet in Moskou de halve finales bereiken om zich te plaatsen voor de WTA Finals. De Wateringse brengt haar puntentotaal dan op 3.865, genoeg om Svitolina te passeren op de jaarranglijst.

Haar loting voor het toernooi op het Russische hardcourt is in ieder geval gunstig, want in de eerste ronde heeft ze een bye. In de tweede ronde stuit de mondiale nummer tien op de winnares van de partij tussen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-31) en de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA-25).

Mocht de als vierde geplaatste Bertens die partij winnen, dan komt ze in de kwartfinales mogelijk de als zevende gerangschikte Elise Mertens (WTA-15) tegen. De Belgische won de twee voorgaande ontmoetingen met de Zuid-Hollandse.

Als Bertens de halve finales in Moskou niet weet te bereiken, dan verzekeren Plísková en Svitolina zich van deelname aan de WTA Finals.

Hebben er eerder Nederlanders meegedaan aan de WTA Finals?

Bertens kan de vierde Nederlander worden die in het enkelspel meedoet aan de WTA Finals. In 1997 was Brenda Schultz-McCarthy de laatste die in actie kwam op het eindejaarstoernooi tussen de beste speelsters van het seizoen.

Destijds streden zestien speelsters in een knock-outsysteem om de titel. Voor Schultz-McCarthy was dat toernooi van korte duur, want ze werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Martina Hingis.

In totaal was Schultz-McCarthy vier keer van de partij bij de zogeheten WTA Tour Championships. In 1995 haalde de Nederlandse de halve finales, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de Duitse Anke Huber.

Betty Stöve nam in de jaren zeventig vijf keer deel aan het toernooi dat destijds de Virginia Slims Championships heette. In 1972 kende ze met een plek in de kwartfinales haar beste resultaat.

Tine Zwaan is de derde Nederlander die heeft meegedaan aan het eindejaarstoernooi. Zij plaatste zich in 1973 en haalde toen de tweede ronde.

Brenda Schultz-McCarthy bij de WTA Tour Championships van 1995

Wanneer worden de WTA Finals gespeeld?

De WTA Finals staan van 21 tot en met 28 oktober op het programma in Singapore. Vorig jaar schreef Caroline Wozniacki het toernooi voor het eerst in haar carrière op haar naam. De Deense klopte toen Venus Williams in de finale.

In het dubbelspel haalde Bertens met Johanna Larsson de eindstrijd. Daarin verloor het Nederlands/Zweedse duo van de Hongaarse Timea Babos en de Tsjechische Andrea Hlavácková. Bertens maakt geen kans meer om zich dit jaar in het dubbelspel te plaatsen voor de WTA Finals.