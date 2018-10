Caroline Garcia heeft zondag ten koste van Karolína Plísková het WTA-toernooi van Tianjin op haar naam geschreven. De 24-jarige Française was in twee sets te sterk voor Plísková, die daardoor niet verder uitloopt op Kiki Bertens in de strijd om een ticket voor de WTA Finals.

Garcia won met 7-6 (7) en 6-3 van de Tsjechische en boekte daardoor de zesde toernooizege op het hoogste niveau uit haar loopbaan.

Het verschil tussen Plísková en Bertens blijft daardoor 130 punten met alleen nog het WTA-toernooi van Moskou te gaan.

Bertens en Plísková strijden om de laatste tickets voor de WTA Finals. De beste acht tennissters van dit jaar mogen deelnemen aan het eindejaarstoernooi in Singapore. Bertens is nu de nummer negen met 3.710 punten, vlak achter nummer acht Plísková met 3.840 punten.

De 26-jarige Wateringse verzekert zich van een ticket voor de Finals bij het bereiken van de halve finales in Moskou. Deze week verloor ze al in de tweede ronde in Linz, waardoor Plísková haar voorsprong wist te vergroten.

Deelname Halep aan WTA Finals onzeker

De kans bestaat ook dat zowel Bertens als Plísková naar Singapore mag afreizen. Nummer één van de wereld Simona Halep kampt met een rugblessure en haar deelname aan het eindejaarstoernooi is daardoor niet helemaal zeker. De Roemeense doet komende week mee aan het toernooi van Moskou. Als ze die test goed doorstaat, doet ze ook mee in Singapore.

Naast Halep hebben ook Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en Petra Kvitová zich al geplaatst voor de WTA Finals. Sloane Stephens is zo goed als zeker van een ticket.

Elina Svitolina is de nummer zeven op de jaarranglijst met 3.850 punten en moet nog vrezen dat ze het eindejaarstoernooi mist. De Oekraïense kan volgende week nog worden ingehaald door zowel Plísková als Bertens.