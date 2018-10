Roger Federer is zaterdag verrassend gestrand in de halve finales van het Masters-toernooi van Shanghai. De Kroaat Borna Coric was de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in twee sets de baas en treft in de finale Novak Djokovic.

De 21-jarige Coric, de huidige nummer negentien van de wereld, klopte titelverdediger Federer na vijf kwartier spelen in twee sets: 6-4 en 6-4.

Het was al de tweede keer dit jaar dat Coric de huidige mondiale nummer twee versloeg. Dat deed hij eerder al in de finale van het grastoernooi van Halle.

De 37-jarige Federer wist tegen Coric geen enkele breakkans te creëren. Na het verlies in de eerste set kwam hij in het tweede bedrijf direct een break achter. Die schade wist hij niet meer te repareren.

De Zwitser had het sterk bezette toernooi vorig jaar voor de tweede keer in zijn loopbaan gewonnen. Ook in 2014 was hij de beste in de Chinese metropool.

Djokovic heeft geen kind aan Zverev

Coric, die aast op zijn derde toernooizege, treft in de finale Djokovic, die eerder op de dag met overtuigende cijfers de Duitser Alexander Zverev versloeg: 6-2 en 6-1.

Zverev kon alleen in het begin van de eerste set serieus partij bieden. Een break in de zesde game (4-2) leidde de ondergang in voor de nummer vijf van de wereld. De partij werd beslist bij het vierde wedstrijdpunt en duurde slechts een uur.

Djokovic, dit jaar winnaar van Wimbledon en de US Open, passeert Federer op de wereldranglijst. Hij heeft alleen Rafael Nadal nog voor zich. De Serviër kan de Masters na 2012, 2013 en 2015 voor de vierde keer winnen.

"Alles wat ik in gedachten had, lukt momenteel. Het gaat perfect", zegt Djokovic, die begin augustus in Toronto voor het laatst een partij verloor. Hij won daarna de Masters in Cincinnati en de US Open en heeft nu al zeventien partijen op rij gewonnen.

Djokovic, Zverev en Federer zijn net als Nadal en Juan Martin del Potro al zeker van deelname aan de ATP Finals. Aan het eindejaarstoernooi, dat van 11 tot en met 18 november wordt gespeeld in Londen, doen alleen de beste acht tennissers van het seizoen mee.