Karolína Plísková heeft goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de WTA Finals in Singapore. De Tsjechische bereikte de eindstrijd van het WTA-toernooi van Tianjin en vergroot daarmee haar voorsprong op haar concurrente Kiki Bertens.

Plísková versloeg in de halve finale de Zwitserse Timea Bacsinszky in twee sets: 6-2 en 6-1. De als eerste geplaatste Tsjechische stuit zondag in de eindstrijd op de Française Caroline Garcia. Die was in twee sets (6-3 en 6-4) te sterk voor Hsieh Su-wei uit Taiwan.

Het succes van Plísková is slecht nieuws voor Bertens, die net achter de Tsjechische negende staat op de jaarlijst. De beste acht tennissters van dit jaar mogen deelnemen aan de WTA Finals in Singapore.

De 26-jarige Plísková komt door haar finaleplaats op 3.840 punten en mag daar bij een toernooizege nog honderd punten aan toevoegen. Bertens blijft voorlopig steken op 3.710 punten.

Bertens gaat in Moskou voor laatste kans

Bertens verloor deze week al in de tweede ronde in Linz. Ze speelt komende week in Moskou voor haar laatste kans op deelname aan de WTA Finals.

De kans bestaat ook dat zowel Bertens als Plísková naar Singapore mag afreizen. Nummer één van de wereld Simona Halep kampt met een rugblessure en haar deelname aan het eindejaarstoernooi is onzeker.