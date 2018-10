Roger Federer heeft vrijdag de halve finales bereikt van het Masters-toernooi in Shanghai. De Zwitserse nummer één van de plaatsingslijst was Kei Nishikori de baas.

De 37-jarige Federer, de nummer twee van de wereld, had bijna twee uur nodig om de als achtste geplaatste Japanner op de knieën te krijgen: 6-4 en 7-6 (4).

De Zwitserse titelverdediger speelde zeker niet zijn beste partij van het jaar. Zo verspeelde hij in de tweede set een break voorsprong, maar in de tiebreak sloeg hij alsnog toe.

In de halve eindstrijd wacht Federer een confrontatie met Borna Coric. De Kroatische nummer negentien van de wereld was in de kwartfinales te sterk voor de Australiër Matthew Ebden (7-5 en 6-4).

Federer won toernooi al twee keer

In de andere halve finale staan Novak Djokovic, op het Chinese hardcourt als tweede geplaatst, en de Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de plaatsingslijst, tegenover elkaar.

Federer speelt in China zijn eerste ATP-toernooi sinds de US Open, waarop hij begin september al in de achtste finales teleurstellend onderuitging tegen de Australiër John Millman.

Vorig jaar schreef Federer het Chinese Masters-toernooi voor de tweede keer op zijn naam door in de finale van Rafael Nadal te winnen. Ook in 2014 was hij de beste in Shanghai.