Karolína Plísková heeft vrijdag belangrijke punten gepakt ten opzichte van haar concurrent Kiki Bertens in de strijd om deelname aan de WTA Finals. Bij de mannen verzekerde Alexander Zverev zich als vijfde van een ticket voor de ATP Finals.

Plísková plaatste zich in het Chinese Tianjin voor de halve finales door de Britse Katie Boulter in drie sets te verslaan: 5-7, 6-0 en 6-3. Ze pakte daarmee 50 punten op de WTA-ranglijst van 2018 en staat als nummer acht nu op een totaal van 3.770.

Concurrent Bertens deed donderdag slechte zaken door al in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Linz te verliezen. Ze bleef op de ranglijst van dit kalenderjaar steken op 3.710 punten en is daarmee negende. De beste acht speelsters van het jaar plaatsen zich voor de WTA Finals.

Plísková neemt het in de jacht op meer punten én een finaleplek in Tianjin op tegen de winnaar van de kwartfinalepartij tussen de Wit-Russische Aryna Sabalenka en Timea Bacsinszky uit Zwitserland. Zowel de Tsjechische als Bertens speelt later deze maand nog in Moskou.

Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en Petra Kvitová zijn al zeker van een plek op de WTA Finals. Sloane Stephens en Elina Svitolina zijn als nummer zes en zeven ook dicht bij plaatsing.

Zverev als vijfde naar ATP Finals

De 21-jarige Zverev rekende op het Masters-toernooi van Shanghai in de kwartfinales af met de Brit Kyle Edmund. In een partij van 1 uur en 11 minuten werd het 6-4 en 6-4. In de strijd om een plek in de eindstrijd treft hij Novak Djokovic, die te sterk was voor Kevin Anderson

De nummer vijf van de wereld kwam op de ranglijst van dit jaar op 4.770 punten en is daarmee verzekerd van deelname aan de ATP Finals. Eerder plaatsten Djokovic, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro en Roger Federer zich al voor het prestigieuze toernooi. Anderson, Marin Cilic en Dominic Thiem staan er het beste voor om de laatste drie tickets te pakken.

Zverev kwam woensdag overigens nog in het nieuws doordat hij liet weten volgend jaar niet mee te doen aan het finaletoernooi van de hervormde Davis Cup. Hij vindt dat het slotstuk van de landenwedstrijd te laat is ingeroosterd.

De WTA Finals worden van 21 tot en met 28 oktober in het Singapore Indoor Stadium in Singapore gehouden. De ATP Finals staan van 11 tot en met 18 november in de O2 Arena in Londen op het programma.