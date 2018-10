Kiki Bertens heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Linz. De kersverse nummer tien van de wereld was in de tweede ronde niet opgewassen tegen Margarita Gasparyan.

Gasparyan, die mede door blessureleed slechts de nummer 137 van de wereld is, schaarde zich na 2 uur en 21 minuten bij de laatste acht van het indoortoernooi in Oostenrijk: 7-5, 2-6 en 7-6 (3). Ze boekte haar eerste zege op een toptienspeler ooit.

Bertens doet door haar verrassende nederlaag slechte zaken in de race om een ticket voor de WTA Finals. De 26-jarige Wateringse strijdt met Karolína Plísková om het achtste en laatste startbewijs voor het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore waaraan de beste tennissters van het jaar meedoen.

De Tsjechische staat er op dit moment met 3.720 punten net iets beter voor dan de Nederlandse (3.710) en bereikte woensdag wel de kwartfinales bij het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. Ze zal pas punten pakken vanaf een halvefinaleplek. Bertens zou vanaf een kwartfinaleplek in Linz punten toevoegen aan haar totaal.

Zowel Bertens als Plísková speelt volgende week nog het toernooi van Moskou. De WTA Finals beginnen op 21 oktober.

Gasparyan werkt in derde set zes breakpoints weg

Bertens had in haar eerste partij ooit tegen Gasparyan wat moeite met haar opslag. Ze sloeg in de hele partij maar 57 procent van haar eerste services in. In de eerste set kwam de Wateringse nog wel twee keer op een break voorsprong, maar de Russische kwam twee keer terug en brak Bertens bij een 6-5-voorsprong 'op love'.

De Nederlandse kwam in de tweede set binnen de kortste keren op een 4-0-voorsprong en die marge gaf ze niet meer weg (6-2).

In de derde set had Bertens weer alle moeite met Gasparyan, die begin 2016 nog de mondiale nummer 41 was. De pupil van Raemon Sluiter brak haar tegenstander in de eerste game, maar verloor op 3-2 ook haar eigen service.

Bertens kreeg vervolgens op 3-3 én op 4-4 drie breakpoints in de servicegame van Gasparyan, maar de Russische werkte alle zes kansen weg. Daardoor moest een tiebreak de beslissing brengen en daarin kwam de Nederlandse een snelle 5-1-achterstand niet meer te boven: 7-3.

Bertens won woensdag in de eerste ronde nog moeiteloos van de Oostenrijkse Barbara Haas, de nummer 192 van de wereld: 6-2 en 6-1. De Zuid-Hollandse verliest geen punten voor de wereldranglijst, omdat ze vorig jaar al in de eerste ronde werd uitgeschakeld in Linz.