Lesley Kerkhove is donderdag uigeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Hongkong. Eerder op de dag boekte Novak Djokovic bij het Masters-toernooi in Shanghai zijn vijftiende zege op rij.

Kerkhove verloor in drie sets (6-1, 6-7 (4) en 6-1) van Shuai Zhang, die veertigste staat op de wereldranglijst.

Met het bereiken van de tweede ronde mag Kerkhove tevreden zijn. De 26-jarige Zeeuwse, nummer 200 van de wereld, had de afgelopen weken een niveau lager de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont-Ferrand op haar naam geschreven en trok die lijn door in Hongkong, waar ze door twee overwinningen in de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte.

In de eerste ronde won Kerkhove het Nederlandse onderonsje met Bibiane Schoofs (6-4 en 6-0). Tegen Zhang kreeg ze kansen op meer, zeker nadat ze in de tiebreak de tweede set had gepakt en in de derde set meteen de service van de Chinese brak. Door drie breaks op rij stelde Zhang daarna alsnog orde op zaken.

Djokovic veel te sterk voor Cecchinato

Djokovic plaatste zich in Shanghai overtuigend voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Italiaan Marco Cecchinato met 6-4 en 6-0.

De 31-jarige Djokovic, die in Shanghai zijn eerste toernooi speelt sinds zijn US Open-titel vorige maand, won in eerder van Jérémy Chardy en had in de eerste ronde een bye.

In de kwartfinales treft de veertienvoudig Grand Slam-winnaar de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, die met 6-4 en 7-6 (1) te sterk was voor de Griek Stéfanos Tsitsipás. Djokovic is als tweede geplaatst op het indoortoernooi in de Chinese stad, dat hij in 2012, 2013 en 2015 won.

Zverev rekent af met De Minaur

Vorig jaar pakte Roger Federer de titel. De Zwitserse nummer twee van de wereld speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Renato Bautista Agut. Rafael Nadal doet vanwege blessureleed niet mee.

Alexander Zverev bereikte donderdag de laatste acht met winst op de Australische tiener Alex de Minaur: 6-1 en 6-4. De Duitse nummer vijf van de wereld treft nu de Brit Kyle Edmund, die de Chileen Nicolas Jarry met 7-6 (5) en 6-3 klopte.