Kiki Bertens is woensdag eenvoudig tot de tweede ronde van het WTA-toernooi van Linz doorgedrongen. De Nederlandse had in de openingsronde geen enkele moeite met Barbara Haas, die een wildcard had gekregen van de Oostenrijkse organisatie.

Na een uur en een kwartier was de 26-jarige Bertens klaar met Haas: 6-2 en 6-1. De Oostenrijkse staat op de wereldranglijst 182 plekken lager dan de als tweede geplaatste Nederlandse (10 om 192).

Dat verschil was ook duidelijk zichtbaar op de baan. De kersverse nummer tien van de WTA-ranking speelde een solide partij en sloeg op de juiste momenten toe. In de eerste set liet Haas nog wel drie breakkansen liggen, maar daarna was haar verzet verbroken en was de Wateringse op alle fronten de betere.

"Het viel niet mee om op deze zachte baan agressief te spelen", zei Bertens na afloop voor de camera van Eurosport. "Hopelijk gaat dat in mijn volgende partij wat beter. Niettemin ben ik blij met de manier waarop ik heb gespeeld."

Bij haar laatste vier deelnames in Linz was de eerste ronde het eindstation voor Bertens. Alleen in 2012 overleefde ze de openingsronde op het hardcourttoernooi. Vorig jaar verloor ze meteen van Varvara Lepchenko​, waardoor ze geen punten voor de wereldranglijst pakte.

Bertens kan nog punten verzamelen voor WTA Finals

Door haar overwinning op de 22-jarige Haas kan Bertens in Oostenrijk dus nog goede zaken doen in de race om een ticket voor de WTA Finals. Daarvoor moet ze minstens de kwartfinales bereiken. In de tweede ronde wacht een ontmoeting met de Russin Margarita Gasparyan.

Bertens strijdt met Karolína Plísková om het achtste en laatste startbewijs voor het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore waaraan de beste speelsters van het jaar meedoen. De Tsjechische staat er op dit moment met 3.720 punten net iets beter voor de Westlandse (3.710).

Zowel Bertens als Plísková, die woensdag de kwartfinales in het Chinese Tianjin bereikte, speelt later deze maand ook nog in Moskou. De WTA Finals beginnen op 21 oktober.