Alexander Zverev is niet van plan volgend jaar aan het finaletoernooi van de hervormde Davis Cup mee te doen, mocht Duitsland zich daarvoor plaatsen. De nummer vijf van de wereld vindt dat het slotstuk van de landenwedstrijd te laat in het tennisseizoen ingeroosterd is.

"Het programma is krankzinnig", zegt de 21-jarige Zverev volgens het Duitse Sky Sport. "Ik ga niet meer in november spelen, en ik denk dat heel veel topspelers er hetzelfde over denken."

Volgend jaar wordt het finaletoernooi, waaraan in totaal achttien landen deelnemen, van 18 tot en met 24 november afgewerkt in Madrid. "We hebben maar anderhalve maand vakantie in een seizoen, van half november tot eind december, dus we zijn dan allemaal hartstikke moe", aldus Zverev.

Nu staat de finale van de Davis Cup ook nog na het reguliere seizoen op het programma, maar daaraan doen maar twee landen mee. Volgens het nieuwe format zouden liefst achttien teams zich na de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de acht beste spelers van het jaar, nog op moeten maken voor een extra toernooi.

Nederland in kwalificatieronde tegen Tsjechië

In augustus stemde een ruime meerderheid van de 144 bij de internationale tennisfederatie ITF aangesloten bonden voor de nieuwe opzet van de Davis Cup. In plaats van in een over een seizoen verspreid toernooi, strijden achttien landen voortaan in een week om de titel.

De vier halvefinalisten van 2018 - Frankrijk, Kroatië, Spanje en de Verenigde Staten - zijn al zeker van deelname aan het eerste finaletoernooi. Dat geldt ook voor Groot-Brittannië en Argentinië, die een wildcard hebben gekregen van de ITF.

Het deelnemersveld wordt gecompleteerd door twaalf landen die een kwalificatieronde moeten overleven. Zverev stuit daarin met Duitsland op Hongarije. Het Nederlandse team van captain Paul Haarhuis speelt op 1 en 2 februari thuis tegen Tsjechië.

Eind volgende maand maken titelverdediger Frankrijk en Kroatië in Lille uit wie de laatste editie van de Davis Cup in zijn huidige vorm wint.